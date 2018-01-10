Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон может вновь стать председателем правительства автономии
Об этом, как пишет местная пресса, договорились две партии, которые выступают за независимость региона – «Вместе за Каталонию» и «Левые республиканцы». По всей видимости, Пучдемону предстоит приносить присягу в режиме видеомоста из Брюсселя, где он скрывается уже несколько месяцев. На территории Испании действует ордер на его арест.
Сторонники независимости Каталонии получили большинство в ходе досрочных парламентских выборов в регионе. При этом Пучдемон шел первым номером в списке партии «Вместе за Каталонию».
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
dzed_barukh_buza 10 января 2018 | 16:39
сначала етот сепар терарист бандит должон посидеть в турме...
vitgenson 10 января 2018 | 16:41
шкурный провокатор пучдемон уже давно стоит во главе пятой колонны испании.
ivorytower 10 января 2018 | 16:44
Пучдемон - это испанский Навальный. У них много общего. Даже недвижимость в Барселоне есть у обоих.