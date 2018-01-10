Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон может вновь стать председателем правительства автономии

Об этом, как пишет местная пресса, договорились две партии, которые выступают за независимость региона – «Вместе за Каталонию» и «Левые республиканцы». По всей видимости, Пучдемону предстоит приносить присягу в режиме видеомоста из Брюсселя, где он скрывается уже несколько месяцев. На территории Испании действует ордер на его арест.

Сторонники независимости Каталонии получили большинство в ходе досрочных парламентских выборов в регионе. При этом Пучдемон шел первым номером в списке партии «Вместе за Каталонию».