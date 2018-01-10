СМИ: Курганских студентов и госслужащих обязали сдавать подписи за Владимира Путина

Курганских студентов и госслужащих обязали сдавать подписи за Владимира Путина, утверждает интернет-издание «МБХ.Медиа». Как сообщил источник в администрации Кургана, сотрудникам областного правительства области сказали, что для этого они должны прийти в офис «Единой России». Также приглашение было разослано студентам Российской Академии народного хозяйства и государственной службы в Кургане. Сами учащиеся рассказали изданию, что преподаватели прямо во время занятий говорят студентам о необходимости с паспортом явиться в офис партии «Единая Россия». В местном отделении партии в свою очередь настаивают, что призывы отдать подпись за Путина в обязательном порядке являются провокацией.