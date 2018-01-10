СМИ: Курганских студентов и госслужащих обязали сдавать подписи за Владимира Путина
Курганских студентов и госслужащих обязали сдавать подписи за Владимира Путина, утверждает интернет-издание «МБХ.Медиа». Как сообщил источник в администрации Кургана, сотрудникам областного правительства области сказали, что для этого они должны прийти в офис «Единой России». Также приглашение было разослано студентам Российской Академии народного хозяйства и государственной службы в Кургане. Сами учащиеся рассказали изданию, что преподаватели прямо во время занятий говорят студентам о необходимости с паспортом явиться в офис партии «Единая Россия». В местном отделении партии в свою очередь настаивают, что призывы отдать подпись за Путина в обязательном порядке являются провокацией.
Комментарии11
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kara 10 января 2018 | 16:34
да.да.да! МБХ.Медиа! самое то,только правда!
lanaarg 10 января 2018 | 16:36
Враки!
vaka257 10 января 2018 | 16:39
А кто-то ожидал другого?!Борьба за количество пришедших на избирательные участки...голосуйте за кого хотите -всё равно Путин уже победил, и проценты оглашены и пришедших на выборы и проценты за Путина...Поэтому только забастовка!
ivorytower 10 января 2018 | 16:53
vaka257: Хохлушка, тебе лично что даст забастовка?
sparky 10 января 2018 | 16:43
Видимо, в администрации Кургана сидят сплошные провокаторы.
kablukov 10 января 2018 | 16:48
Вот она - его истинная поддержка.
alexander25101977 10 января 2018 | 16:49
Без Путина едроссни не будет как партии, ибо это и не партия даже, это сброд всякого гомна. Клоака путинского режима. Поэтому они и переживают. Им бы ещё хотя бы 6 лет продержаться, потом будут другие времена, другие партии, другие кормушки, куда они побегут.
clandestino 10 января 2018 | 16:50
Удивительное дело - 70% уже проголосовали за Путина, чего бы им добровольно не принести подписи за него? А то некрасиво получится - вдруг подписи не соберутся? Хотя, если у нас людей в погонах 4 миллиона какие проблемы могут быть в сборе подписей? Или они тоже не хотят?
evgeny_biolog 10 января 2018 | 16:51
"Курганских студентов и госслужащих обязали сдавать подписи за Владимира Путина"
А они что, хотели забить на выборы большой и толстый?
galla 10 января 2018 | 16:52
Интересно, а как к этому относится сам Владимир Владимирович, ведь Песков- то ему докладывает?
sprav77 10 января 2018 | 16:52
Везде из под палки?