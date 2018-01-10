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Эксклюзив Эха 16:30, 10 января 2018

Почтовый адрес посольства США в Москве предлагают сменить на Североамериканский тупик

Это хотят сделать в ответ на решение властей Вашингтона переименовать площадь перед российским посольством в честь Бориса Немцова. Автор идеи, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, пояснил «Эху Москвы», что рядом с обоими зданиями посольства есть внутридворовой проезд. Именно его и можно назвать Североамериканский тупик.

Площадь Бориса Немцова появится у российского посольства в Вашингтоне к 27-му февраля – годовщине убийства политика.
В свою очередь, в Кремле сказали, что решение о симметричном ответе на действия вашингтонских властей может принять не руководство России, а городская администрация. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что все это происходит на фоне непростых двусторонних отношений между Россией и США.

Комментарии

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midnightblues 10 января 2018 | 16:33

По моему,Дегтярев зря не находится в Ганушкина
ущербен абсолютно

captain_ 10 января 2018 | 16:38

68% русских считают США врагом.
Очень интересная статистика с учетом того, что резко возрос тур рожениц из РФии в США. Русские бабы едут рожать во вражескую страну... Чётаржу...

ivorytower 10 января 2018 | 16:41

captain_: А вставшие с колен "нерабы" и "небратья" (цитата) (цитата) все едут и едут в Россию.

danko_vagina 10 января 2018 | 16:43

captain_: Это ты про себя? Ну и как удачно разродился?

matros_koshkin__41 10 января 2018 | 16:43

А еще можно попросить нашу селихерскую сволоту выстроиться перед Жидопендосским посольством, повернуться к нему спиной и показать гадам голые жопы. То-то жидопендосы пересцут!

jidkov 10 января 2018 | 16:54

В этой госдуме думать, видимо, некому и нечем, а некоторых уже не первый год в специализированных учреждениях ждут не дождутся...

zilbershtein__ 10 января 2018 | 16:39

Улицу назвали в честь соотечественника, бывшего премьера страны, губернатора, политика и т.п., нагло убитого возле кремля под массой видеокамер. Казалось бы, вменяемые сограждане "спасибо" скажут.
Но нет. И тут невольно задумываешься либо о вменяемости это своры, либо о заказчиках убийства.

kmamonov_2 10 января 2018 | 16:51

zilbershtein__: Улицу назвали в честь соотечественника
===================================================
Это чтобы не оставалось сомнений, интересы какой страны отстаивал г-н Немцов.

(комментарий скрыт)

andy66 10 января 2018 | 16:35

Вышний Волочок переименовать в Нижние Трампы и потом разбомбить!

testmeter 10 января 2018 | 16:39

andy66: А город Клин - в Клинтон и пиво Клинское - в Клинтонское

antonsch 10 января 2018 | 16:54

testmeter: С Клинтоном не получится американцев обидеть. На выборах большинство американцев проголосовало за Клинтон.

captain_ 10 января 2018 | 16:47

Хм. Русские не понимают, почему янки назвали площадь в честь человека, всю свою жизнь положившего за идеалы свободы и демократии.

Почему мост в Питере назвали в честь Кадырова, вопросов у русских не возникло... Рабы.

mjau 10 января 2018 | 16:35

Американцы не обидятся. Как можно обижаться на обиженных...

nikita_troitsk 10 января 2018 | 16:36

А соколов Жириновского переименовать в орлов.

midnightblues 10 января 2018 | 16:44

nikita_troitsk: Боюсь,кроме как в п-в,они ни в кого не превращаются

kriimsdyk 10 января 2018 | 16:37

Бригада дежурных клоунов из Федерального собрания, спецы по Америке. Шампанское хреначили за Трампа)))

edyunia 10 января 2018 | 16:37

А почему не имени ХАМАС или ФАТХ?

kara 10 января 2018 | 16:40

edyunia: это для Израиля

edyunia 10 января 2018 | 16:51

kara: \это для Израиля\
Ну тогда имени Бен Ладена.

clandestino 10 января 2018 | 16:40

Хорошая идея! А можно у нас тоже ул Ленина переименовать в Североамериканский тупик? А Ещё у нас есть ул Дзержинского, К Маркса, Коминтерна, Фрунзе, Пионэрская и др. Можно их все переименовать в Американский тупик и каждому дать номер? Это был бы ассиметричный ответ.

vasya_von_smetankin 10 января 2018 | 16:40

Молодец, Дегтярёв.
Заслужил Высшую награду Родины:
Православный Крест Кремлёвской Звезды с Иконами Путина, автоматами Калашмайссера и Капельками Чемпионской Мочи в мельдониевом нано-обрамлении.
Носи с Честью!

danko_vagina 10 января 2018 | 16:41

Уже переиграли: - назовут площадь имени "Пидора Шырьдыровича" и с постановкой изваяния его жопы.

apels 10 января 2018 | 16:41

Интересно он просто идиот или со справкой:)

solonko 10 января 2018 | 16:43

Инфантилизм и недоразвитость. Дебильность. Россия.

galla 10 января 2018 | 16:45

Детский сад, прямо?!

fr_perren 10 января 2018 | 16:46

Так разве Задорнов не умер? Судя по стилю- он вселился в Дягирева.

lazich 10 января 2018 | 16:46

Дураки.

aneuman 10 января 2018 | 16:47

А дорогу в кремль переименовать в Мозговой тупик.

max_otto 10 января 2018 | 16:47

Есть во всей этой истории какая то жуткая провинциальность... Если сравнивать ввп на душу населения, то это война Эллочки людоедки против миллиардерши...и тупик скорее евразийский...

stas_russkiy 10 января 2018 | 16:50

У озёрной падали очередная истерика...

indeezjoe 10 января 2018 | 16:52

Не стоит уподобляться новым американским колониям и переименовывать свои улицы из-за политической конъюнктуры... Пусть грузины или хохлы называют свои проспекты в честь американских прокураторов, а американцы называют парковки в память о своих шестерках и агентах влияния, гордо именуя их "площадьми"... Дуракам для радости надо так мало...
;-))

wsempivet 10 января 2018 | 16:53

А почему так беспокоит переименование улицы убийц Немцова? Это внутреннее дело страны! Или Путина кошмары по ночам мучают? Приходит во сне Немцов и смотрит испытывающе в бесстыжие глаза убийцы??!! Тогда понятно!

vperfi 10 января 2018 | 16:54

Дебильное предложение, как и все у ЛДПР. Лучше Pussy Riot. И тем и тем приятно!

marfa_1953 10 января 2018 | 16:55

Североамериканский тупик.
________________
Да ну, не заденет американцев.
"Срочно переносим посольство на другое место и переименуем площадь перед американским посольство в "площадь Усамы"...!"( Kav Vova. каспаров. ру)

repmvbx 10 января 2018 | 16:55

У Дегтярёва обострение хронического орхита культи мозга.

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