Почтовый адрес посольства США в Москве предлагают сменить на Североамериканский тупик

Это хотят сделать в ответ на решение властей Вашингтона переименовать площадь перед российским посольством в честь Бориса Немцова. Автор идеи, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, пояснил «Эху Москвы», что рядом с обоими зданиями посольства есть внутридворовой проезд. Именно его и можно назвать Североамериканский тупик.

Площадь Бориса Немцова появится у российского посольства в Вашингтоне к 27-му февраля – годовщине убийства политика.

В свою очередь, в Кремле сказали, что решение о симметричном ответе на действия вашингтонских властей может принять не руководство России, а городская администрация. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что все это происходит на фоне непростых двусторонних отношений между Россией и США.