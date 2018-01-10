Почтовый адрес посольства США в Москве предлагают сменить на Североамериканский тупик
Это хотят сделать в ответ на решение властей Вашингтона переименовать площадь перед российским посольством в честь Бориса Немцова. Автор идеи, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, пояснил «Эху Москвы», что рядом с обоими зданиями посольства есть внутридворовой проезд. Именно его и можно назвать Североамериканский тупик.
Площадь Бориса Немцова появится у российского посольства в Вашингтоне к 27-му февраля – годовщине убийства политика.
В свою очередь, в Кремле сказали, что решение о симметричном ответе на действия вашингтонских властей может принять не руководство России, а городская администрация. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что все это происходит на фоне непростых двусторонних отношений между Россией и США.
Комментарии35
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midnightblues 10 января 2018 | 16:33
По моему,Дегтярев зря не находится в Ганушкина
ущербен абсолютно
captain_ 10 января 2018 | 16:38
68% русских считают США врагом.
Очень интересная статистика с учетом того, что резко возрос тур рожениц из РФии в США. Русские бабы едут рожать во вражескую страну... Чётаржу...
ivorytower 10 января 2018 | 16:41
captain_: А вставшие с колен "нерабы" и "небратья" (цитата) (цитата) все едут и едут в Россию.
danko_vagina 10 января 2018 | 16:43
captain_: Это ты про себя? Ну и как удачно разродился?
matros_koshkin__41 10 января 2018 | 16:43
А еще можно попросить нашу селихерскую сволоту выстроиться перед Жидопендосским посольством, повернуться к нему спиной и показать гадам голые жопы. То-то жидопендосы пересцут!
jidkov 10 января 2018 | 16:54
В этой госдуме думать, видимо, некому и нечем, а некоторых уже не первый год в специализированных учреждениях ждут не дождутся...
zilbershtein__ 10 января 2018 | 16:39
Улицу назвали в честь соотечественника, бывшего премьера страны, губернатора, политика и т.п., нагло убитого возле кремля под массой видеокамер. Казалось бы, вменяемые сограждане "спасибо" скажут.
Но нет. И тут невольно задумываешься либо о вменяемости это своры, либо о заказчиках убийства.
kmamonov_2 10 января 2018 | 16:51
zilbershtein__: Улицу назвали в честь соотечественника
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Это чтобы не оставалось сомнений, интересы какой страны отстаивал г-н Немцов.
andy66 10 января 2018 | 16:35
Вышний Волочок переименовать в Нижние Трампы и потом разбомбить!
testmeter 10 января 2018 | 16:39
andy66: А город Клин - в Клинтон и пиво Клинское - в Клинтонское
antonsch 10 января 2018 | 16:54
testmeter: С Клинтоном не получится американцев обидеть. На выборах большинство американцев проголосовало за Клинтон.
captain_ 10 января 2018 | 16:47
Хм. Русские не понимают, почему янки назвали площадь в честь человека, всю свою жизнь положившего за идеалы свободы и демократии.
Почему мост в Питере назвали в честь Кадырова, вопросов у русских не возникло... Рабы.
mjau 10 января 2018 | 16:35
Американцы не обидятся. Как можно обижаться на обиженных...
nikita_troitsk 10 января 2018 | 16:36
А соколов Жириновского переименовать в орлов.
midnightblues 10 января 2018 | 16:44
nikita_troitsk: Боюсь,кроме как в п-в,они ни в кого не превращаются
kriimsdyk 10 января 2018 | 16:37
Бригада дежурных клоунов из Федерального собрания, спецы по Америке. Шампанское хреначили за Трампа)))
edyunia 10 января 2018 | 16:37
А почему не имени ХАМАС или ФАТХ?
kara 10 января 2018 | 16:40
edyunia: это для Израиля
edyunia 10 января 2018 | 16:51
kara: \это для Израиля\
Ну тогда имени Бен Ладена.
clandestino 10 января 2018 | 16:40
Хорошая идея! А можно у нас тоже ул Ленина переименовать в Североамериканский тупик? А Ещё у нас есть ул Дзержинского, К Маркса, Коминтерна, Фрунзе, Пионэрская и др. Можно их все переименовать в Американский тупик и каждому дать номер? Это был бы ассиметричный ответ.
vasya_von_smetankin 10 января 2018 | 16:40
Молодец, Дегтярёв.
Заслужил Высшую награду Родины:
Православный Крест Кремлёвской Звезды с Иконами Путина, автоматами Калашмайссера и Капельками Чемпионской Мочи в мельдониевом нано-обрамлении.
Носи с Честью!
danko_vagina 10 января 2018 | 16:41
Уже переиграли: - назовут площадь имени "Пидора Шырьдыровича" и с постановкой изваяния его жопы.
apels 10 января 2018 | 16:41
Интересно он просто идиот или со справкой:)
solonko 10 января 2018 | 16:43
Инфантилизм и недоразвитость. Дебильность. Россия.
galla 10 января 2018 | 16:45
Детский сад, прямо?!
fr_perren 10 января 2018 | 16:46
Так разве Задорнов не умер? Судя по стилю- он вселился в Дягирева.
lazich 10 января 2018 | 16:46
Дураки.
aneuman 10 января 2018 | 16:47
А дорогу в кремль переименовать в Мозговой тупик.
max_otto 10 января 2018 | 16:47
Есть во всей этой истории какая то жуткая провинциальность... Если сравнивать ввп на душу населения, то это война Эллочки людоедки против миллиардерши...и тупик скорее евразийский...
stas_russkiy 10 января 2018 | 16:50
У озёрной падали очередная истерика...
indeezjoe 10 января 2018 | 16:52
Не стоит уподобляться новым американским колониям и переименовывать свои улицы из-за политической конъюнктуры... Пусть грузины или хохлы называют свои проспекты в честь американских прокураторов, а американцы называют парковки в память о своих шестерках и агентах влияния, гордо именуя их "площадьми"... Дуракам для радости надо так мало...
;-))
wsempivet 10 января 2018 | 16:53
А почему так беспокоит переименование улицы убийц Немцова? Это внутреннее дело страны! Или Путина кошмары по ночам мучают? Приходит во сне Немцов и смотрит испытывающе в бесстыжие глаза убийцы??!! Тогда понятно!
vperfi 10 января 2018 | 16:54
Дебильное предложение, как и все у ЛДПР. Лучше Pussy Riot. И тем и тем приятно!
marfa_1953 10 января 2018 | 16:55
Североамериканский тупик.
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Да ну, не заденет американцев.
"Срочно переносим посольство на другое место и переименуем площадь перед американским посольство в "площадь Усамы"...!"( Kav Vova. каспаров. ру)
repmvbx 10 января 2018 | 16:55
У Дегтярёва обострение хронического орхита культи мозга.