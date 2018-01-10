В комитете Госдумы по международным делам считают внутренним делом США решение о переименовании улицы в честь Немцова
Решение о переименовании улицы перед посольством РФ в честь убитого российского политика Бориса Немцова является внутренним делом американских властей. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Мое личное мнение заключается в том, что здесь никаких зеркальных ответов быть не должно. Это их внутренние вопросы. Мы никогда не вмешивались ни в какие дела, тем более в дела муниципальных служб», — отметил он.
Как подчеркнул А.Чепа, в мировой истории «было и есть очень много замечательных людей – выходцев из России». «Мы можем предоставить США целый список, и во всех американских городах пусть называют объекты их именами», — заключил депутат.
Ранее стало известно, что горсовет Вашингтона решил переименовать улицу перед посольством России в честь Немцова. Решение было принято единогласно.
Комментарии6
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nikitin43 10 января 2018 | 16:27
деньги собирайте в госдуме чтоб в венесуэле именем путена назвали казарму.
clandestino 10 января 2018 | 16:30
А этих госдумовских комитетчиков никто, вроде, и не спрашивал, что они считают. А если бы они считали по-другому, какая разница?
andy66 10 января 2018 | 16:30
Даже не США, а городского совета города Вашингтон
sborisych 10 января 2018 | 16:43
andy66:
Они этого не понимают, Им мерещится, что это Трамп с конгрессами-сенатами решают. И пытаются- напыжившись- и чуть ли не пукая от натуги мозга- ответить..
glotov 10 января 2018 | 16:37
Что-то мне это переименование напоминает, как в советское время у нас назвали университет "имени Патриса Лумумбы". Про Лумумбу рядовые граждане знали только, что он "в Африке боролся за счастье народное". Вот и для американцев сейчас Немцов это тот же Лумумба: никому не интересен, но раз власти назвали площадь , значит боролся за светлые идеалы. Короче, совок.
vaka257 10 января 2018 | 16:42
А если бы в госдуре посчитали по другому,то это как-то повлияло бы на решение властей США?!...