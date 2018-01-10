В комитете Госдумы по международным делам считают внутренним делом США решение о переименовании улицы в честь Немцова

Решение о переименовании улицы перед посольством РФ в честь убитого российского политика Бориса Немцова является внутренним делом американских властей. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мое личное мнение заключается в том, что здесь никаких зеркальных ответов быть не должно. Это их внутренние вопросы. Мы никогда не вмешивались ни в какие дела, тем более в дела муниципальных служб», — отметил он.

Как подчеркнул А.Чепа, в мировой истории «было и есть очень много замечательных людей – выходцев из России». «Мы можем предоставить США целый список, и во всех американских городах пусть называют объекты их именами», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что горсовет Вашингтона решил переименовать улицу перед посольством России в честь Немцова. Решение было принято единогласно.