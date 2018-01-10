Российский союз туриндустрии следит за российскими туристами, у которых из-за непогоды в Альпах возникли трудности

Туроператоры не получали жалоб от россиян, застрявших на курортах в Швейцарии и Италии из-за снегопада. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии РСТ Ирина Тюрина.

«Никто не жалуется, люди находятся на территории отелей, все прекрасно понимают, что это просто плохая погода», — сказала она.

По словам И.Тюриной, туристы не должны столкнуться с серьезными проблемами. «Проживание им продлевают отели. Билетами будут заниматься авиакомпании», — пояснила она.

И.Тюрина также добавила, что в настоящее время на курорте Церматт в Швейцарии есть группа российских туристов, которая должна вылетать 13 января. «Мы рассчитываем, что к этому времени все уже рассосется. Тем более частично поезда из курорта до ближайших точек уже начали ходить», — заключила она.