Российский союз туриндустрии следит за российскими туристами, у которых из-за непогоды в Альпах возникли трудности
Туроператоры не получали жалоб от россиян, застрявших на курортах в Швейцарии и Италии из-за снегопада. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии РСТ Ирина Тюрина.
«Никто не жалуется, люди находятся на территории отелей, все прекрасно понимают, что это просто плохая погода», — сказала она.
По словам И.Тюриной, туристы не должны столкнуться с серьезными проблемами. «Проживание им продлевают отели. Билетами будут заниматься авиакомпании», — пояснила она.
И.Тюрина также добавила, что в настоящее время на курорте Церматт в Швейцарии есть группа российских туристов, которая должна вылетать 13 января. «Мы рассчитываем, что к этому времени все уже рассосется. Тем более частично поезда из курорта до ближайших точек уже начали ходить», — заключила она.
Комментарии1
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ostapbey 10 января 2018 | 16:21
Вот где рвет и мечет начальник туризма россии..
Такооой повод был скупиться в Альпах контрабасом..
А в паспорте метка "ВЪЕЗДЗАКРЫТПОУРОЛОГИИ"
Даже..