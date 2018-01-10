Сухогруз под флагом Сьерра Леоне в конце декабря столкнулся с кораблем Черноморского флота РФ «Ямал»
Сухогруз под флагом Сьерра Леоне в конце декабря столкнулся с большим кораблем Черноморского флота России «Ямал» в Эгейском море. Как утверждают в пресс-службе флота, никто не пострадал. Корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения. Как утверждает российская сторона, инцидент возник по вине сухогруза. Ранее источники Интерфакса утверждали, что «Ямал» получил повреждения, хотя и незначительные.
Комментарии3
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sensei54 10 января 2018 | 16:15
\инцидент возник по вине сухогруза.\
Если судить по фото, то скорее всего, так и есть.
И повреждения БДК больше похожи на навал.
boda 10 января 2018 | 16:20
Большому кораблю Черноморского флота России «Ямал» еще крупно повезло, что ему не встретился "Ашот" со своими баранами)))
platonnekafrin 10 января 2018 | 16:21
"Да эти ихние сухогрузы даже в нашем космосе прохода русским не дают!" - Рогозин со свойственным ему негодованием, а на глазу патриотичная слеза.