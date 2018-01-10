Сухогруз под флагом Сьерра Леоне в конце декабря столкнулся с кораблем Черноморского флота РФ «Ямал»

Сухогруз под флагом Сьерра Леоне в конце декабря столкнулся с большим кораблем Черноморского флота России «Ямал» в Эгейском море. Как утверждают в пресс-службе флота, никто не пострадал. Корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения. Как утверждает российская сторона, инцидент возник по вине сухогруза. Ранее источники Интерфакса утверждали, что «Ямал» получил повреждения, хотя и незначительные.