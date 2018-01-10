В Саратовской области районную администрацию уличили в призыве оставлять подписи за Владимира Путина
Сообщение появилось на сайте 9 января, а затем было удалено. Это произошло после обращения местных журналистов за комментариями, пишет Ньюзру.ком. По закону, госорганы не могут заниматься агитационную деятельность или призывать голосовать за любого из кандидатов. В областном избиркоме назвали приглашение поставить подпись за Путина неточностью, допущенной чиновниками.
Комментарии5
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angrew 10 января 2018 | 16:10
Интересно,если бы они призывали поставить свою подпись за Навального,то чем бы это закончилось для них?
bbob 10 января 2018 | 16:15
70% за Путина при 70% явки тоже будет неточностью?
income 10 января 2018 | 16:23
Мало того, что Саратов - столица российского парламентаризма, так еще претендует стать отцом городов русской демократии.
sergo13 10 января 2018 | 16:26
Конечно неточность, потомучто правильно было не "предложение", а "требование")))
diximania1948 10 января 2018 | 16:34
Началась вакханалия, боюсь трубку домофона подымать, и там голос Путина услышу!