В Саратовской области районную администрацию уличили в призыве оставлять подписи за Владимира Путина

Сообщение появилось на сайте 9 января, а затем было удалено. Это произошло после обращения местных журналистов за комментариями, пишет Ньюзру.ком. По закону, госорганы не могут заниматься агитационную деятельность или призывать голосовать за любого из кандидатов. В областном избиркоме назвали приглашение поставить подпись за Путина неточностью, допущенной чиновниками.