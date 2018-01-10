В Госфильмофонде России сменилось руководство

Произошло это после письма кинематографистов с жалобами на плохое управление в архиве. Распоряжением премьера Дмитрия Медведева прежний глава фильмофонда Николай Бородачев освобожден от должности, а его место занял директор департамента кинематографии Минкульта Вячеслав Тельнов.

Стоявший у руля главного архива с коллекцией фильмов и других киноматериалов с 2001-го года Николай Бородачев освобожден от должности по статье Трудового кодекса о прекращении договора с руководителем организации. В адрес управленца ранее звучали многочисленные упреки в отсутствии диалога с кинематографистами, прожектерстве, и даже в «категорическом неприятии современных технологий». Во всяком случае, таким был посыл письма 32 кинематографистов под названием «Момент истины настал». Те высказывались за назначение на должность генерального директора Госфильмофонда Вячеслава Тельнова. Подписи под тем письмом поставили режиссеры Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Федор Бондарчук, Алексей Учитель и другие. Они отмечали, что Тельнов – профессионал, хорошо зарекомендовавший себя в отрасли, знает кинопроизводство, сам снимался и продюссировал фильмы, возглавлял киностудию «Ленфильм», а теперь поможет и главной синематеке страны преодолеть кризис.

Теперь уже экс-глава Госфильмофонда Николай Бородачев упреки в свой адрес считает необоснованными и считает, что за его увольнением скрываются чьи-то коммерческие интересы.