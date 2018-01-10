В Мосгордуме готовы рассмотреть вопрос об увековечении памяти артиста Михаила Державина
В интервью «Интерфаксу» глава городского парламента Алексей Шапошников напомнил, что он был коренной москвич, учился в Щукинском училище и служил в московских театрах – последние 50 лет в Театре сатиры.
Михаил Державин находился в больнице с декабря прошлого года. Он умер на 82-м году жизни сегодня утром.
Прощание с актером состоится в Театре сатиры 15 января. Похоронен он будет на Новодевичьем кладбище.
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