В Кремле допустили симметричный ответ на появление в Вашингтоне площади Бориса Немцова
Новый адрес получит там российское посольство.
Ответ на присвоение имени Бориса Немцова площади в США – это прерогатива городских властей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит агентство РИА. Песков добавил, что решение принято в Вашингтоне на фоне не самых лучших отношений с Россией. Новое название получит в американской столице площадь у российского посольства. Ее переименуют в честь Бориса Немцова 27 февраля, в третью годовщину убийства. Такое решение накануне принял городской совет Вашингтона. Этот город станет первым в мире, где память политика официально увековечили, сказал «Эху Москвы» глава Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший. Он подчеркнул, что все попытки сделать это в России сталкиваются с активным противодействием властей.
Тем временем, в ЛДПР предложили назвать улицу в Москве перед посольством США «Североамериканским тупиком».
Комментарии108
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diximania1948 10 января 2018 | 16:29
Красную Площадь переименовать в площадь Ким Чен Ира.
equus 10 января 2018 | 16:40
diximania1948:
А мобыть лучше по старинке - уши себе отморозим..??
;-)
waytothesun 10 января 2018 | 16:46
equus: бери выше...
Отрежем!
belovnikita 10 января 2018 | 16:54
diximania1948: ха ха)
или в площадь имени откадафленного в холодильнике кудафью, дохлого дружка и коллеги ботоксного крысёнка)
klukvik 10 января 2018 | 16:32
опять Пескова с шефом американцы на среднем пальце крутят
kp6ic 10 января 2018 | 16:32
симметричный? там тоже критика президента убили в центре вашингтона? что-то я не припомню таких.
antonsch 10 января 2018 | 16:41
kp6ic: Ага... На лужайке белого дома. Или на ступеньках Капитолия (сарказм)
testmeter 10 января 2018 | 16:53
kp6ic: Просто ЛДПР справедливо полагает, что убийство Немцова - это тупик для России. Отсюда и появилась идея "Североамериканского тупика". Хотя американцы, наверняка, объяснят, что россияне имели в виду Кубу. Она ведь в Северной Америке и уж точно в тупике сколько лет
pertogradec 10 января 2018 | 16:34
ЛДПР - оплот тупоумия
testmeter 10 января 2018 | 16:36
Немцов был оппонентом Путина. Поэтому симметричный ответ очевиден - переименовать город Клин в город Клинтон, а пиво "Клинское" соответственно - в "Клинтонское". Это будет страшный удар по американцам. Асимметричный даже!
antonsch 10 января 2018 | 16:38
Дебилы...... Кроме общей моральной убогости, еще и прогрессирующий кретинизм... Назвать часть садового кольца - тупиком....
neitral_n 10 января 2018 | 16:39
Дадим площадь имени Д,Ф,Кеннеди перед посольством США! Жирику, как истине в последней инстанции, дадим эксклюзивное право назвать имя заказчика убийства президента США!
dsa_dsf 10 января 2018 | 16:41
Назовут площать именем Хилари Клинтон?
tararabumbia 10 января 2018 | 16:43
даешь Площадь имени Ли Харви Освальда напротив спальни посла США))
keep_moving 10 января 2018 | 16:44
А зачем этот ответ нужен? Ведь формально-то Борис Немцов в России - это политик, который был убит. Поэтому почему бы нам возражать, чтобы какую-то площадь в Вашингтоне назвали его именем? Это оскорбительно? А почему? Тогда нужно на официальном уровне во всеуслышание объявить, чем так неприятен Немцов...
keldn 10 января 2018 | 16:50
keep_moving:
Любая позиция противоположная позиции кремля - это оскорбление, неважно где и кто её придерживается. #всякаявластьотбога
ilio66 10 января 2018 | 16:45
В Кремле допустили симметричный ответ на появление в Вашингтоне площади Бориса Немцова: типа переименовать Новинский бульвар в улицу сталина?
doomandgloom 10 января 2018 | 16:48
Я надеюсь,что это фейк!
mashulya 10 января 2018 | 16:49
Значит правы те, кто утверждает, что Бориса заказала российская власть и лично Путин. Даже после смерти мстят и боятся
farmer1984 10 января 2018 | 16:50
Скорее всего, после выборов 2018 года «по настоятельным просьбам всего российского народа» славный Ленинградский проспект Москвы будет переименован в проспект Путина, а Санкт-Петербург получит название - Путинград, «в честь любимого президента Владимира - Красного солнышка».
waytothesun 10 января 2018 | 16:51
Вольфыч, само собой просится имя Адольфа Гитлера. Ставлю 100 баксов, ничто так американцев не взбесит, как улица имени дольфи под носом
kolosovsky 10 января 2018 | 16:52
Зачем же тупик? Надо сделать интеллигентно - скажем, бульвар им. Юлиуса и Этель Розенберг...