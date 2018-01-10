В Кремле допустили симметричный ответ на появление в Вашингтоне площади Бориса Немцова

Новый адрес получит там российское посольство.

Ответ на присвоение имени Бориса Немцова площади в США – это прерогатива городских властей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит агентство РИА. Песков добавил, что решение принято в Вашингтоне на фоне не самых лучших отношений с Россией. Новое название получит в американской столице площадь у российского посольства. Ее переименуют в честь Бориса Немцова 27 февраля, в третью годовщину убийства. Такое решение накануне принял городской совет Вашингтона. Этот город станет первым в мире, где память политика официально увековечили, сказал «Эху Москвы» глава Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший. Он подчеркнул, что все попытки сделать это в России сталкиваются с активным противодействием властей.

Тем временем, в ЛДПР предложили назвать улицу в Москве перед посольством США «Североамериканским тупиком».