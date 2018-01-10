За минувшие праздники полицейские в России выявили более 11 тысяч случаев нетрезвого вождения

Таким образом, проблема вождения в состоянии опьянения оказалась крайне актуальной, подчеркнули Интерфаксу в пресс-службе Госавтоинспекции. Там, кстати, подчеркивают, что в выявлении нетрезвых водителей сотрудникам ДПС оказывали содействие гражданские активисты.