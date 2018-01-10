За минувшие праздники полицейские в России выявили более 11 тысяч случаев нетрезвого вождения
Таким образом, проблема вождения в состоянии опьянения оказалась крайне актуальной, подчеркнули Интерфаксу в пресс-службе Госавтоинспекции. Там, кстати, подчеркивают, что в выявлении нетрезвых водителей сотрудникам ДПС оказывали содействие гражданские активисты.
Комментарии6
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nikruchev 10 января 2018 | 15:56
И в два раза больше отпустили за взятку.
gordy 10 января 2018 | 15:56
Богатый улов?
anatolr 10 января 2018 | 15:58
//За минувшие праздники полицейские в России выявили более 11 тысяч случаев нетрезвого вождения//А шо так мало?
Анатолий
jrec 10 января 2018 | 16:10
кого там больше - попов или депутатов?
angrew 10 января 2018 | 16:13
Интересно, а как гражданские активисты "оказывали содействие"?
vitgenson 10 января 2018 | 16:47
официальные данные - боле 11000. а скольким ещё удалось откупиться, полицейские не сообщают? 30 тысячам? пятидесяти?