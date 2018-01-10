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15:32, 10 января 2018

Прокуратура просит приговорить к 15 годам колонии строгого режима священника Глеба Грозовского

Прокуратура просит приговорить к 15 годам колонии строгого режима священника Глеба Грозовского, которого обвиняют в растлении несовершеннолетних. На 12 лет он также может быть лишен права работать с детьми. Сам Грозовский вину в педофилии не признает. Прения сторон в одном из судов Ленинградской области проходят в закрытом режиме.
Напомним, Грозовского доставили в Россию из Израиля в 2016 году.

Комментарии

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sokal123 10 января 2018 | 15:40

Святой Отец ...

nikitin43 10 января 2018 | 15:42

sokal123: ещё какой - ездил на Бентли это почти апостол .

ostapbey 10 января 2018 | 15:42

а если и куратора его за дурной пример заодно??
Пуповина это же метка порочного зачатия греха.
Даже..

evgeny_biolog 10 января 2018 | 15:43

"Прокуратура просит приговорить к 15 годам колонии строгого режима священника Глеба Грозовского"

Не вкушать прокуратуре райских яблочек, гореть ей в геенне огненной ...

abborigen 10 января 2018 | 15:44

Вывсевретеонисамилезлигдевашидоказательствакровавыйрежиммахровыйантисемитизм.

kaplan911 10 января 2018 | 15:51

Прессуют, заставляют покидать страну, сажают и убивают неугодных режиму граждан.
Самых активных.

navsegda 10 января 2018 | 15:55

kaplan911: сексуально активных ?

ivfn 10 января 2018 | 16:08

navsegda:
Это довольно таки мутная история. У главного пострадавшего оказалось больше денег чем у Грозовского. С сильным не борись ,с богатым не судись

(комментарий скрыт)

antimrakobes 10 января 2018 | 16:05

Они опупели в Прокуратуре этой??? На всё воля божья!

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