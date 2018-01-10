Прокуратура просит приговорить к 15 годам колонии строгого режима священника Глеба Грозовского, которого обвиняют в растлении несовершеннолетних. На 12 лет он также может быть лишен права работать с детьми. Сам Грозовский вину в педофилии не признает. Прения сторон в одном из судов Ленинградской области проходят в закрытом режиме.

Напомним, Грозовского доставили в Россию из Израиля в 2016 году.