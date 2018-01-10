Прокуратура просит приговорить к 15 годам колонии строгого режима священника Глеба Грозовского
Прокуратура просит приговорить к 15 годам колонии строгого режима священника Глеба Грозовского, которого обвиняют в растлении несовершеннолетних. На 12 лет он также может быть лишен права работать с детьми. Сам Грозовский вину в педофилии не признает. Прения сторон в одном из судов Ленинградской области проходят в закрытом режиме.
Напомним, Грозовского доставили в Россию из Израиля в 2016 году.
Комментарии9
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sokal123 10 января 2018 | 15:40
Святой Отец ...
nikitin43 10 января 2018 | 15:42
sokal123: ещё какой - ездил на Бентли это почти апостол .
ostapbey 10 января 2018 | 15:42
а если и куратора его за дурной пример заодно??
Пуповина это же метка порочного зачатия греха.
Даже..
evgeny_biolog 10 января 2018 | 15:43
"Прокуратура просит приговорить к 15 годам колонии строгого режима священника Глеба Грозовского"
Не вкушать прокуратуре райских яблочек, гореть ей в геенне огненной ...
abborigen 10 января 2018 | 15:44
Вывсевретеонисамилезлигдевашидоказательствакровавыйрежиммахровыйантисемитизм.
kaplan911 10 января 2018 | 15:51
Прессуют, заставляют покидать страну, сажают и убивают неугодных режиму граждан.
Самых активных.
navsegda 10 января 2018 | 15:55
kaplan911: сексуально активных ?
ivfn 10 января 2018 | 16:08
navsegda:
Это довольно таки мутная история. У главного пострадавшего оказалось больше денег чем у Грозовского. С сильным не борись ,с богатым не судись
antimrakobes 10 января 2018 | 16:05
Они опупели в Прокуратуре этой??? На всё воля божья!