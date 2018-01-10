Карлес Пучдемон вновь может возглавить правительство Каталонии
По данным испанской прессы, накануне вечером в Брюсселе за закрытыми дверями состоялась встреча представителей каталонских партий, выступающих за независимость региона. Они пришли к выводу, что именно Пучдемон должен возглавить кабинет министров. Основное препятствие в том, что он не может прибыть в Каталонию на церемонию принесения присяги. Это связано с тем, что испанские власти выписали ордер на его арест. Рассматривается возможность проведения церемонии в режиме видеомоста, утверждает газета Вангуардия.
Комментарии2
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ivorytower 10 января 2018 | 15:55
Цирк с конями. А либераст скажет гордо: "Цивилизация!"
liquidsky__ 10 января 2018 | 15:59
У испанцев продолжает набирать популярность новая игра:- "Поймать Пучдемона".