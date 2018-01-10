Карлес Пучдемон вновь может возглавить правительство Каталонии

По данным испанской прессы, накануне вечером в Брюсселе за закрытыми дверями состоялась встреча представителей каталонских партий, выступающих за независимость региона. Они пришли к выводу, что именно Пучдемон должен возглавить кабинет министров. Основное препятствие в том, что он не может прибыть в Каталонию на церемонию принесения присяги. Это связано с тем, что испанские власти выписали ордер на его арест. Рассматривается возможность проведения церемонии в режиме видеомоста, утверждает газета Вангуардия.