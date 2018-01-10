Сменилось руководство Госфильмофонда
Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности гендиректора Николая Бородачева. На его место назначен Вячеслав Тельнов, до этого занимавший пост директора Департамента кино Минкультуры. Кадровым перестановкам предшествовал конфликт между Бородачевым и группой кинематографистов, среди которых оказались, в частности, Никита Михалков и Федор Бондарчук. Они упрекали руководителя Госфильмофонда в финансировании дорогостоящих проектов и в отсутствии конструктивного диалога.
Комментарии1
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zor 10 января 2018 | 16:06
Конфликт с НикиТушкой Михалковым?
Значит , порядочный человек, этот Борадачев.