Песков: Кремль не намерен оценивать работу губернаторов тем, какой уровень явки будет в ходе выборов в их регионах
Кремль не намерен оценивать работу губернаторов тем, какой уровень явки будет в ходе президентских выборов в их регионах. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В опубликованном сегодня исследовании Фонда «Петербургская политика» говорится, что руководители регионов могут лишиться своих должностей, если во время выборов в марте у них будет низкая явка.
Комментарии23
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tks 10 января 2018 | 15:34
А как намерены оценивать на самом деле? Неужели совсем никак?
odobryam_s 10 января 2018 | 15:40
tks: По количеству "занесенного" в нужные кабинеты! Их же не за красивые глаза назначали-то, а под обязательства.... Мы же не дикари, чай, не в Швейцарии живем!
nikitin43 10 января 2018 | 15:46
odobryam_s: на крайняк чечены выберут путена .
реально там голосование проходит , люди идут , голосуют , потом все бюллетни кидают в топку даже не просматривая и пишут нужный результат.
ivorytower 10 января 2018 | 15:57
Хохлоботы. Фас! Тявкайте громче. Тявкайте изо всех сил. Тявкайте, как в последний раз. Тявкайте так, как будто вас кто-то слышит.
ded_dementsiy 10 января 2018 | 16:08
ivorytower: пригожинская крыса в бешенстве....))))))))))))))))))
zapadnay 10 января 2018 | 16:20
Если будет так, какт истинно говорит Песков, не придется потом всех местных начальников увольнять? Цифры, небось ,будут другие?
sergeya48 10 января 2018 | 15:41
tks:Если бормотолог говорит нет, то значит Да.
ostapbey 10 января 2018 | 15:36
..неучаствующих накажут, чтоб другим неповадно было..
даже..
odobryam_s 10 января 2018 | 15:37
"Да голову ему отрубят, всего и делов"!
"Иван Васильевич меняет профессию". Фильм.
timber_head 10 января 2018 | 15:40
В общем, чем больше я смотрю на этот балаган, с "конкурсами селфи", подставами типа толкающего популисткие "нещадно критикующие власть" речуги (что-то он ранее в политике особо не светился, а тут в аккурат перед выборами со своей правдой-маткой всплыл и административными установками типа вышеозвученное, тем больше понимаю что Путин просто мечтает, чтоб его избрали при "всенародной явке. То ли лавры Брежнева покоя не дают, то ли Кадырова. Ну и явлинские отрабатывают свой кусок хлеба, не без того. Не, я в этом балагане участвовать не собираюсь.
ivorytower 10 января 2018 | 15:59
timber_head: /Не, я в этом балагане участвовать не собираюсь./
Да ктож тебя пустит-то с бандеровским паспортом?
timber_head 10 января 2018 | 16:03
ivorytower: Слышь, кастрюлеголовый, а вам за обеспечение явки из бюджета дополнительно денжонок подкинули или по прежним ставкам паритесь?
ostapbey 10 января 2018 | 16:04
ivorytower: а Няшку Мяшку пустишь?? А то она твоего петуха на вилку наколет..
Табака цыпленок задним проходом выйдет..
Даже..
ostapbey 10 января 2018 | 16:07
При приготовлении тушка курицы перед жаркой разворачивается и сплющивается под прессом, примерно, в 20-30 кПа. Как только кости курицы начнут ломаться, пресс отпускают и укладывают тушку на сковороду, либо, как это было у народов Кавказа, на металлический лист, уложенный ровно на костёр. Далее курица накрывается увесистым грузом. В современной кулинарии используют особые сковороды для приготовления этого блюда, снабженные тяжёлой крышкой или винтовым прессом.
Даже..
oldcitizen 10 января 2018 | 15:42
А раньше, как-то так и оценивали. Ну не по отзывам же населения оценивать работу губернатора! Типичный пример - Белых.
ded_dementsiy 10 января 2018 | 15:42
Нарисуют явку и всего-то....
Рисовать будут в провинции, где народ давно бесправен и находится в полной зависимости от тамошнего криминалитета, который давно легализовался и сидит при должностях и погонах.
В случае чего недовольных быстро устранят.
timber_head 10 января 2018 | 16:00
ded_dementsiy: А тут дело не в "нарисовать". Нарисовать - не проблема. Проблема в том, что сам Путин закомплексованный человечек, которому позарез нужно "чувствовать себя человеком". Он, конечно, бездарь, но не дурак - прекрасно понимает как реально к нему относятся в стране. И к его "выборам" - тоже. А хочется ведь быть "всенародно любимым Спасителем России". Чтоб народ вверх шапки кидал. Чтоб не меньше 60-65% голосов "за" при реальной явке не ниже 70%. Даже 80% при реальной явке в 10-15 смотрятся-то бледновато, для "всенародного любимца". А что сколько было реальной, а сколько нарисованной он будет знать точно - я ничуть не сомневаюсь. Профессия у него такая - организовывать систему стукачества (не потому что он из КГБ, потому что в КГБ он работал именно по этому профилю).
lager23 10 января 2018 | 15:54
Усатый как всегда врёт!
clandestino 10 января 2018 | 15:56
Да, ладно? Ну, слава богу!
zaryad 10 января 2018 | 16:02
А что, Ордынское Иго еще не отменили?
ostapbey 10 января 2018 | 16:30
zaryad:
ордация плавно перерасла в феордацию..
А суть сохранилась.
srk2658lu 10 января 2018 | 16:25
Кремль намерен!
Это и сказал г-н ПЕсков.
dekadik 10 января 2018 | 16:28
Прав Песков, по этим критериям работа губернаторов не оценивается, работа губернаторов оценивается по количеству ими наворованного, наворовал достаточно, освободи место для другого.