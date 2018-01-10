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15:30, 10 января 2018

Песков: Кремль не намерен оценивать работу губернаторов тем, какой уровень явки будет в ходе выборов в их регионах

Кремль не намерен оценивать работу губернаторов тем, какой уровень явки будет в ходе президентских выборов в их регионах. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В опубликованном сегодня исследовании Фонда «Петербургская политика» говорится, что руководители регионов могут лишиться своих должностей, если во время выборов в марте у них будет низкая явка.

Комментарии

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tks 10 января 2018 | 15:34

А как намерены оценивать на самом деле? Неужели совсем никак?

odobryam_s 10 января 2018 | 15:40

tks: По количеству "занесенного" в нужные кабинеты! Их же не за красивые глаза назначали-то, а под обязательства.... Мы же не дикари, чай, не в Швейцарии живем!

nikitin43 10 января 2018 | 15:46

odobryam_s: на крайняк чечены выберут путена .
реально там голосование проходит , люди идут , голосуют , потом все бюллетни кидают в топку даже не просматривая и пишут нужный результат.

ivorytower 10 января 2018 | 15:57

Хохлоботы. Фас! Тявкайте громче. Тявкайте изо всех сил. Тявкайте, как в последний раз. Тявкайте так, как будто вас кто-то слышит.

ded_dementsiy 10 января 2018 | 16:08

ivorytower: пригожинская крыса в бешенстве....))))))))))))))))))

zapadnay 10 января 2018 | 16:20

Если будет так, какт истинно говорит Песков, не придется потом всех местных начальников увольнять? Цифры, небось ,будут другие?

sergeya48 10 января 2018 | 15:41

tks:Если бормотолог говорит нет, то значит Да.

ostapbey 10 января 2018 | 15:36

..неучаствующих накажут, чтоб другим неповадно было..
даже..

odobryam_s 10 января 2018 | 15:37

"Да голову ему отрубят, всего и делов"!

"Иван Васильевич меняет профессию". Фильм.

timber_head 10 января 2018 | 15:40

В общем, чем больше я смотрю на этот балаган, с "конкурсами селфи", подставами типа толкающего популисткие "нещадно критикующие власть" речуги (что-то он ранее в политике особо не светился, а тут в аккурат перед выборами со своей правдой-маткой всплыл и административными установками типа вышеозвученное, тем больше понимаю что Путин просто мечтает, чтоб его избрали при "всенародной явке. То ли лавры Брежнева покоя не дают, то ли Кадырова. Ну и явлинские отрабатывают свой кусок хлеба, не без того. Не, я в этом балагане участвовать не собираюсь.

ivorytower 10 января 2018 | 15:59

timber_head: /Не, я в этом балагане участвовать не собираюсь./
Да ктож тебя пустит-то с бандеровским паспортом?

timber_head 10 января 2018 | 16:03

ivorytower: Слышь, кастрюлеголовый, а вам за обеспечение явки из бюджета дополнительно денжонок подкинули или по прежним ставкам паритесь?

ostapbey 10 января 2018 | 16:04

ivorytower: а Няшку Мяшку пустишь?? А то она твоего петуха на вилку наколет..
Табака цыпленок задним проходом выйдет..
Даже..

ostapbey 10 января 2018 | 16:07

При приготовлении тушка курицы перед жаркой разворачивается и сплющивается под прессом, примерно, в 20-30 кПа. Как только кости курицы начнут ломаться, пресс отпускают и укладывают тушку на сковороду, либо, как это было у народов Кавказа, на металлический лист, уложенный ровно на костёр. Далее курица накрывается увесистым грузом. В современной кулинарии используют особые сковороды для приготовления этого блюда, снабженные тяжёлой крышкой или винтовым прессом.
Даже..

oldcitizen 10 января 2018 | 15:42

А раньше, как-то так и оценивали. Ну не по отзывам же населения оценивать работу губернатора! Типичный пример - Белых.

ded_dementsiy 10 января 2018 | 15:42

Нарисуют явку и всего-то....
Рисовать будут в провинции, где народ давно бесправен и находится в полной зависимости от тамошнего криминалитета, который давно легализовался и сидит при должностях и погонах.
В случае чего недовольных быстро устранят.

timber_head 10 января 2018 | 16:00

ded_dementsiy: А тут дело не в "нарисовать". Нарисовать - не проблема. Проблема в том, что сам Путин закомплексованный человечек, которому позарез нужно "чувствовать себя человеком". Он, конечно, бездарь, но не дурак - прекрасно понимает как реально к нему относятся в стране. И к его "выборам" - тоже. А хочется ведь быть "всенародно любимым Спасителем России". Чтоб народ вверх шапки кидал. Чтоб не меньше 60-65% голосов "за" при реальной явке не ниже 70%. Даже 80% при реальной явке в 10-15 смотрятся-то бледновато, для "всенародного любимца". А что сколько было реальной, а сколько нарисованной он будет знать точно - я ничуть не сомневаюсь. Профессия у него такая - организовывать систему стукачества (не потому что он из КГБ, потому что в КГБ он работал именно по этому профилю).

lager23 10 января 2018 | 15:54

Усатый как всегда врёт!

clandestino 10 января 2018 | 15:56

Да, ладно? Ну, слава богу!

zaryad 10 января 2018 | 16:02

А что, Ордынское Иго еще не отменили?

ostapbey 10 января 2018 | 16:30

zaryad:
ордация плавно перерасла в феордацию..
А суть сохранилась.

srk2658lu 10 января 2018 | 16:25

Кремль намерен!
Это и сказал г-н ПЕсков.

dekadik 10 января 2018 | 16:28

Прав Песков, по этим критериям работа губернаторов не оценивается, работа губернаторов оценивается по количеству ими наворованного, наворовал достаточно, освободи место для другого.

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