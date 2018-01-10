Песков: Кремль не намерен оценивать работу губернаторов тем, какой уровень явки будет в ходе выборов в их регионах

Кремль не намерен оценивать работу губернаторов тем, какой уровень явки будет в ходе президентских выборов в их регионах. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В опубликованном сегодня исследовании Фонда «Петербургская политика» говорится, что руководители регионов могут лишиться своих должностей, если во время выборов в марте у них будет низкая явка.