В Саратовской области районную администрацию уличили в призыве оставлять подписи за Владимира Путина
Сообщение появилось на сайте 9 января, а затем было удалено. Это произошло после обращения местных журналистов за комментариями, пишет Ньюзру.ком. По закону, госорганы не могут заниматься агитационную деятельность или призывать голосовать за любого из кандидатов. В областном избиркоме назвали приглашение поставить подпись за Путина неточностью, допущенной чиновниками.
Комментарии28
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ded_dementsiy 10 января 2018 | 15:39
Скажите, а Путин В.В. когда будет участвовать в дебатах на каналах независимых от него СМИ?
Когда он перестанет делать подачки народу как кандидат но из бюджета?
У других кандидатов есть такая возможность?
meister_luvin 10 января 2018 | 15:42
ded_dementsiy:
всё больше фактов за то, что Навальный - прав.
Бойкот!
molner2017 10 января 2018 | 15:47
meister_luvin:
Всё как обычно...
Престарелая "Эховская" демшиза в действии...- креативит байкот...
Дбл блдь.
ded_dementsiy 10 января 2018 | 15:57
molner2017: а пригожинские крысы как всегда у станка....)))))))))))
sparky 10 января 2018 | 16:04
molner2017: Облом, тебе повезло, ты вечно молодой дебил.
Тебе в дурке поди за каждый год пребывания год жизни списывают.
vezdehod 10 января 2018 | 16:25
molner2017:
Всё как обычно...Престарелая "Эховская" демшиза в действии...- креативит байкот..
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вам дебилам это не понять - приведут на аркане, как барана и поставишь свою подпись. в нужном месте..
odobryam_s 10 января 2018 | 15:49
meister_luvin: Навальный не покладая ног работает на повышения процента голосов за "незаменимого"! И он, конечно прав, получит и очередное звание, и денег срубит! А недоумки, отравленные поганой навальнятиной по своей тупости и на самом деле не пойдут на выборы и не проголосуют за оппонентов пересидента!
ded_dementsiy 10 января 2018 | 16:03
odobryam_s: Во как пригожинский старается явку увеличить... ))))))))
Наверное всех за дебилов держит.....
ivfn 10 января 2018 | 15:57
meister_luvin:
Можно подумать до этих выюборов ,вы участвовали. Там же Лелика не было. Поди всю жизнь бойкотируеш все и всех.
vezdehod 10 января 2018 | 16:21
Прекрасно...Можно что угодно подтасовывать за Путина - Элла Памфилова сочтёт неточностью.
assaassin 10 января 2018 | 15:50
ded_dementsiy: Когда он перестанет делать подачки народу
А вы - народ, не берите подачек, да и пора отказаться от пенЗий, у кого от народа совесть есть.
ded_dementsiy 10 января 2018 | 15:59
assaassin: пенсии народ заработал своим горбом и не такие какие он даёт как подачку
assaassin 10 января 2018 | 16:06
ded_dementsiy: пенсии народ заработал своим горбом
Чем это он заработал, коли в стране пожратьбылонечего?
zapadnay 10 января 2018 | 15:56
ded_dementsiy:
Надо же, как"изящно" - неточности? Вот точно также весы у советской продавщины "изящно" показывали неточности, а точнее недовес. Любая повторная проверка подтверждала - обман покупателей налицо.
tks 10 января 2018 | 15:42
Надо же, люди свой священный долг так сказать выполняли по отношению к Вождю, а их уличили!
sensei54 10 января 2018 | 15:46
tks: Никто их уличать не имеет права. Это всего лишь неточность. Фигня, в общем.
Цель - всё! Движение - ничто.
captain_ 10 января 2018 | 15:50
Только что я позвонил в "Единую Россию" и спросил как Путину пожертвовать денег.
Таким удивленным и подозревающим голосом со мной давно не разговаривали. "Народный" кандидат, блин...
assaassin 10 января 2018 | 15:52
tks: их уличили!
В чем же, что делится с народом, как завещал Задорнов?
clandestino 10 января 2018 | 15:43
Ага, неточность. Хотели призвать за Явлинского притопить, но как-то само собой получилось. "Ошибочка вышла"(С)
goshan31 10 января 2018 | 15:46
Есть соответствующая статья в УК РФ за подобную " неточность"..
odobryam_s 10 января 2018 | 15:46
Перелизали!
oppicru 10 января 2018 | 15:46
смешно! Ибо зачем кого то призывать или заставлять, когда более 95% россиян будут сами, по своей воле, голосовать за Путина! Ибо, как мы все здесь знаем и понимаем, лучшей кандидатуры на сегодняшний момент нет и не предвидится.
andy66 10 января 2018 | 15:51
oppicru: портянку гебешную можно легко определить по фразам из методички:
- как мы все здесь знаем и понимаем
- все нормальные люди знают
- всем давно известно
)))
ded_dementsiy 10 января 2018 | 16:01
oppicru: Вы где там это понимаете? В пригожинской крысиной дыре? )))))))))
Если вы там все долбо*бы, то не все же в стране такие. Ну процентов 20 может и наберётся, как в любом обществе около 15-20% дебилов есть всегда.
assaassin 10 января 2018 | 16:04
oppicru: лучшей кандидатуры на сегодняшний момент нет и не предвидится.
А как Вам Грудин - друг Квачкова, неужто не хотите увидеть чубатого с Со. на фонаре?
sim202_ 10 января 2018 | 16:15
oppicru: «— Ваше величество! Вы знаете, что я старик честный, старик прямой. Я прямо говорю правду в глаза, даже если она неприятна... Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь! Простите мне мою разнузданность — вы великан! Светило!» (с)
sparky 10 января 2018 | 16:00
Холуи переусердствовали.
dekadik 10 января 2018 | 16:05
Это провокация, кто специально решил дискредитировать Саратовскую администрацию, в ней наверняка окопались люди Навального или Собчак....да за такое надо морду бить.