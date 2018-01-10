Сухогруз под флагом Сьерра Леоне в конце декабря столкнулся с кораблем Черноморского флота РФ «Ямал» в Эгейском море
Сухогруз под флагом Сьерра Леоне в конце декабря столкнулся с большим кораблем Черноморского флота России «Ямал» в Эгейском море. Как утверждают в пресс-службе флота, никто не пострадал. Корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения. Как утверждает российская сторона, инцидент возник по вине сухогруза. Ранее источники Интерфакса утверждали, что «Ямал» получил повреждения, хотя и незначительные.
Комментарии12
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molner2017 10 января 2018 | 15:16
Веник с телепатичкой филькингауэр уже, наверное, поздравительную в Сьерра Леоне отправили, а таня ещё и тряпку со своей менструальной кровью...
ivorytower 10 января 2018 | 15:25
Членам команды сухогруза уже присвоены медали героев сЫшЫа и выданы ключи от вилл в Маями?
tvitov66 10 января 2018 | 15:38
ivorytower: сухогруз, по заданию НАТО, топил по встречке с превышением скоростного режима с выключенными фарами ? Где же вас поВОР набирает- неужели на специальном конкурсе дебилов?
ivorytower 10 января 2018 | 15:52
tvitov66: Хохлодебил пришел на русский сайт поделится опытом, как правильно просрать страну?
tvitov66 10 января 2018 | 15:55
ivorytower: ну если Питер это уже Украина, то ДА! :)))
ivorytower 10 января 2018 | 16:01
tvitov66: Ага, Питер, да-да. Слабо на стрелку вечером забиться?
sarbus 10 января 2018 | 15:16
Таранят,сволочи ,гибридно,уже второго океанографа...
ivorytower 10 января 2018 | 15:28
А на американском эсминце во время выполнения тарана сухогруза, семеро пьяных матросов сЫшЫа упали за борт без вести.
tag188 10 января 2018 | 15:27
Вспомнилась карикатура, где с борта турецкого скотовоза на тонущий российский военный корабль смотрит баран, и говорит: "Можем повторить!"
tks 10 января 2018 | 15:28
"Большой корабль Черноморского флота России «Ямал»" это как понимать?
Впрочем, для агрессивного блока НАТО (ведь это несомненно, подлая провокация очередная!) любой корабль ВМФ РФ - большой! У страха им глаза как всегда велики!
zolingen 10 января 2018 | 15:32
Ну как же они так????? Все-таки Сьерра Леоне. Неужели дыма не заметили?
quwerop 10 января 2018 | 15:54
"Бойся пьяного рыбака и военного моряка."(Морская поговорка)