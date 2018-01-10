В Совете Европы призывают власти РФ освободить главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал»
В Совете Европы призывают российские власти незамедлительно освободить главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, — передает «Интерфакс». Комиссар по правам человека Нилс Муйжниекс напомнил, что Титиев является представителем одной из наиболее авторитетных и опытных правозащитных организаций в России, теперь же он подвергается уголовному преследованию по сомнительному обвинению.
Правоохранительные органы Чечни утверждают, что нашли в машине правозащитника наркотики. Сам он направлен на медицинское освидетельствование.
Комментарии7
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nikitin43 10 января 2018 | 15:07
при всей своей показушности кадыров становится микросталиным с своим геббельсом , гестапо , и катынью...
ivorytower 10 января 2018 | 15:43
Меняем Титиева на Ярошенко.
echomacy_sborichemudakow 10 января 2018 | 15:08
С каких это пор русофобский клоповник под названием "Мемориал" стал "авторитетной организацией" в России? Ну если только авторитетной среди таких же вонючих клопов.
ematveev 10 января 2018 | 15:31
echomacy_sborichemudakow: В свое время, году так в 2010, когда запад делал ставки на националистов в России, даже ЕСПС послал этот "Мемориал" на хер, постановив, что милиция вполне законно разогнала их митинг. Альбац должна об этом помнить, она очень сильно возмущалась, пока ЕСПЧ всю их братию не обломил.
Но с национализмом в России не прокатило, и теперь ставки делаются на всякие "Мемориалы". А о постыдной странице провала "Мемориала" в ЕСПЧ сейчас предпочитают не говорить. Даже Гугл почти не помогает...
nikitin43 10 января 2018 | 15:37
ematveev: женя , " Мемориал " не проводит никаких митингов , как и " Голос " " Агора " и им подобные , это правозащитные международные общества , наблюдение за исполнением законов россии в том числе .
ivorytower 10 января 2018 | 15:47
nikitin43: /это правозащитные международные общества/
Мемориал - русофобская неправительственная организация, занимающаяся принижением роли России в мировой истории. Весьма показательны их потуги ыкапывания катыньских скелетов из шкафа, а также "сотни миллионов репрессированных Сталиным" (цитата).
ematveev 10 января 2018 | 16:05
nikitin43:
Учи матчасть и историю своих кумиров. И конспектируй их СМИ:
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Как пояснил «НГ» председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, «мы будем подавать иск к московским властям о незаконности запрета проведения нами пикета по абсолютно надуманным причинам».
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НГ - ваш рупор правды? Они врать не станут. Цитата оттуда.
Орлов - ваш человек? Ваш, он тоже не врет.
Кстати, именно с этим иском ЕСПЧ и послал "Мемориал".