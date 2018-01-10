В Совете Европы призывают власти РФ освободить главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал»

В Совете Европы призывают российские власти незамедлительно освободить главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, — передает «Интерфакс». Комиссар по правам человека Нилс Муйжниекс напомнил, что Титиев является представителем одной из наиболее авторитетных и опытных правозащитных организаций в России, теперь же он подвергается уголовному преследованию по сомнительному обвинению.



Правоохранительные органы Чечни утверждают, что нашли в машине правозащитника наркотики. Сам он направлен на медицинское освидетельствование.