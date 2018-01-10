На Сахалин обрушился мощный циклон.

Он принес сильные метели на юг острова. Как сообщили ИФ в региональном управлении гидрометслужбы, этой ночью самые сильные метели бушевали в Южно-Сахалинске и в районе села Стародубское. Там за сутки выпало 44% месячной нормы осадков. На Южных Курилах усиливается ветер. В некоторых населенных пунктах он уже достигает ураганных значений. В настоящее время без энергоснабжения на юге Сахалина находятся около 7 тыс. человек. По прогнозу во второй половине дня погода начнет улучшаться, метели стихнут.