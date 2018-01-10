Виталий Мутко не будет допущен до зимних Олимпийских игр 2018 года.

Как передает Associated Press, спортивный арбитраж в Лозанне подтвердил получение апелляции от российского вице-премьера на пожизненное отстранение от олимпиад, но Мутко не подавал запрос на немедленное рассмотрение своего дела. Арбитраж не станет рассматривать заявление бывшего министра спорта России в срочном порядке и вынесет вердикт только после Олимпиады в Пхенчхане.