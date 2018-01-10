Виталий Мутко не будет допущен до зимних Олимпийских игр 2018 года.
Как передает Associated Press, спортивный арбитраж в Лозанне подтвердил получение апелляции от российского вице-премьера на пожизненное отстранение от олимпиад, но Мутко не подавал запрос на немедленное рассмотрение своего дела. Арбитраж не станет рассматривать заявление бывшего министра спорта России в срочном порядке и вынесет вердикт только после Олимпиады в Пхенчхане.
Комментарии1
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apolosha 10 января 2018 | 04:25
Этой стране есть чем гордиться{