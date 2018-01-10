Правоохранительные органы Чечни уже пять месяцев не могут сообщить о местонахождении певца Зелимхана Бакаева.
Члены семьи пропавшего рассказали изданию «Кавказский узел», что телефон Бакаева был переоформлен на какого-то жителя Москвы, а аватар в мессенджере WhatsApp кто-то заменил на фотографию мечети «Сердце Чечни» в Грозном. В сентябре было опубликовано видео, на котором Бакаев, обращаясь к другу, сообщает, что находится в Германии. По мнению правозащитников, запись является постановочной. В Еврокомиссии подтвердили, что пропавший певец не въезжал на территорию Европы.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
wrongway1 10 января 2018 | 04:38
Коля Басков легко обделался.......всего то мордой в тортике
opiatnovyi63 10 января 2018 | 04:50
Ну чем не ИГИЛ российского разлива?