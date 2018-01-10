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04:11, 10 января 2018

Правоохранительные органы Чечни уже пять месяцев не могут сообщить о местонахождении певца Зелимхана Бакаева.

Члены семьи пропавшего рассказали изданию «Кавказский узел», что телефон Бакаева был переоформлен на какого-то жителя Москвы, а  аватар в мессенджере WhatsApp кто-то заменил на фотографию мечети «Сердце Чечни» в Грозном. В сентябре было опубликовано видео, на котором Бакаев, обращаясь к другу, сообщает, что находится в Германии. По мнению правозащитников, запись является постановочной. В Еврокомиссии подтвердили, что пропавший певец не въезжал на территорию Европы.

Комментарии

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wrongway1 10 января 2018 | 04:38

Коля Басков легко обделался.......всего то мордой в тортике

opiatnovyi63 10 января 2018 | 04:50

Ну чем не ИГИЛ российского разлива?

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