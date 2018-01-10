Главой избирательного штаба Владимира Путина могут стать Ольга Амельченкова или Елена Шмелева.

Об этом сообщают источники Ъ. Амельченкова руководит движеним «Волонтеры Победы», Шмелева — центом одаренных детей «Сириус». Сегодня, как отмечает издание¸ президент планирует посетить свой предвыборный штаб. Тогда же, как ожидается, станет известен состав группы и ее лидер. Шмелева — председатель инициативной группы по выдвижению Путина, а Амельченкова — ее секретарь. Собеседники «Коммерсанта» не исключают, что в федеральном штабе могут оказаться два сопредседателя. Ранее об этом сообщали источники Дождя. По их словам, в штабе могут оказаться от двух до четырех сопредседателей.