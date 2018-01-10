За последние три года более 730 россиян купили гражданство Мальты.
Как сообщается на сайте правительства страны, в частности, гражданами Мальты стали основатель «Яндекса» Аркадий Волож и его члены семьи, а также предприниматель Борис Минц и его семья.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
pnh__ptn 10 января 2018 | 03:24
И что-то мне говорит ни один мальтиец не стал гражданином России...
bazooka 10 января 2018 | 04:07
pnh__ptn:
Что-то мне говорит, что когда там поднакопится русскоязычных, числом хотя бы с тыщу, можно будет озаботиться защитой их прав и языка. И подтянуть к берегам Мальты дымящий для устрашения авианосец.
... А вот с Куршавелем промухали. А зря... )
mashulya 10 января 2018 | 03:32
И сколько же стоит мальтийское гражданство
bazooka 10 января 2018 | 04:00
Чудесное местечко. Для отдыха души.
ka_mate 10 января 2018 | 04:05
Кстати российское гражданство тоже можно купить официально.
Только я про таких не слышал.
bond000007 10 января 2018 | 04:14
Схема "воруют здесь , тратят там" по прежнему хорошо работает в России.