Глава Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории.

Его состояние, по версии Bloomberg, оценивается в 105 миллиардов долларов.

Основатель Microsoft Билл Гейтс с 92-мя млрд опустился на вторую строчку рейтинга. Третье место занимает Уоррен Баффетт с состоянием 87 млрд. Аmazon — крупнейший в мире онлайн-ретейлер. Безос владеет примерно 17% акций компании. Ему также принадлежит аэрокосмической компании Blue Origin. Кроме того, среди его активов — американский издательский дом The Washington Post.