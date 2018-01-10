Площадь перед посольством РФ  в  Вашингтоне получит имя Бориса Немцова.

Единогласное решение на этот счет принято на первом в этом году заседании Городского совета Вашингтона. Об этом ЭМ сообщил председатель фонда Немцова Владимир Кара-Мурза-младший. По его словам, это произойдет до 27 февраля — годовщины убийства оппозиционного политика на Большом Москворецком мосту.