Площадь перед посольством РФ в Вашингтоне получит имя Бориса Немцова.
Единогласное решение на этот счет принято на первом в этом году заседании Городского совета Вашингтона. Об этом ЭМ сообщил председатель фонда Немцова Владимир Кара-Мурза-младший. По его словам, это произойдет до 27 февраля — годовщины убийства оппозиционного политика на Большом Москворецком мосту.
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prof57 10 января 2018 | 03:24
А чо? Правильно... В воровской стране - площадь имени вора и предателя - ништяк.