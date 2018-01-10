Суд в  Киевской области арестовал на два месяца 63-летнего Юрия Россошанского.

Ему инкриминируют убийство адвоката и правозащитницы Ирины Ноздровской. В качестве мотива убийства следствие называет личную месть. Россошанского задержали 8 января в его доме, где на одной улице жила и погибшая правозащитница. Ее похоронили накануне на сельском кладбище. Подозреваемый – отец Дмитрия Россошанского, который в сентябре 2015 года на своем автомобиле сбил насмерть сестру Ноздровской, Светлану Сапатинскую, за что получил семь дет заключения.