В Чечне во  задержан руководитель местного отделения центра «Мемориал» Оюб Титиев.

Его обвиняют в хранении наркотиков. Коллеги Титиева считают это провокацией. В МВД Чечни утверждают, что у Титиева нашли пакет с веществом «со специфическим запахом марихуаны». Сам он вину отрицает. Сотрудники «Мемориала» связались с главой СПЧ Михаилом Федотовым и уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. «Новая газета» отмечает, что Оюбу Титеву неоднократно угрожали в связи с его правозащитной деятельностью на территории Чечни. Он возглавил местное представительство «Мемориала» после убийства Натальи Эстемировой.