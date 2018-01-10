В Чечне во задержан руководитель местного отделения центра «Мемориал» Оюб Титиев.
Его обвиняют в хранении наркотиков. Коллеги Титиева считают это провокацией. В МВД Чечни утверждают, что у Титиева нашли пакет с веществом «со специфическим запахом марихуаны». Сам он вину отрицает. Сотрудники «Мемориала» связались с главой СПЧ Михаилом Федотовым и уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. «Новая газета» отмечает, что Оюбу Титеву неоднократно угрожали в связи с его правозащитной деятельностью на территории Чечни. Он возглавил местное представительство «Мемориала» после убийства Натальи Эстемировой.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт