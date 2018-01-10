Американская администрация планирует создать новую ядерную боеголовку для сдерживания России.
Об этом The Guardian заявил бывший старший директор Совета нацбезопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Вулфстал. Он утверждает, что ознакомился с наиболее свежим черновиком ядерной доктрины, которую готовят в Пентагоне.
Сколько времени может занять разработка новых боеголовок и модернизация ракет, в публикации не уточняется. Между тем, сам Вулфстал говорит, что после этого «любая попытка России или КНДР использовать ядерное оружие приведет к тяжелым для них последствиям».
Комментарии3
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needroid 10 января 2018 | 03:37
---- после этого «любая попытка России или КНДР использовать ядерное оружие приведет к тяжелым для них последствиям».---
А когда Россия или КНДР пытались применить ядерное оружие? Уж не они ли разнесли Хиросиму и Нагасаки? Эх, пиндосня...
smith_1984_ 10 января 2018 | 04:08
Вообще звучит как бред.
kukrynx 10 января 2018 | 04:19
smith_1984_: А киселёвский ядерный пепел на 1-м анале, это не бред?