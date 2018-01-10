Американская администрация планирует создать новую ядерную боеголовку для сдерживания России.

Об этом The Guardian заявил бывший старший директор Совета нацбезопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Вулфстал. Он утверждает, что ознакомился с наиболее свежим черновиком ядерной доктрины, которую готовят в Пентагоне.

Сколько времени может занять разработка новых боеголовок и модернизация ракет, в публикации не уточняется. Между тем, сам Вулфстал говорит, что после этого «любая попытка России или КНДР использовать ядерное оружие приведет к тяжелым для них последствиям».