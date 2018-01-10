Пятеро несовершеннолетних пострадали в ДТП в Новочеркасске.
Как передает ТАСС, 17-летний водитель с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Мазда», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом. В результате ДТП пострадали четверо пассажиров легкового автомобиля, а также сам водитель. В автобусе, предварительно, никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.
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