Пятеро несовершеннолетних пострадали в  ДТП в  Новочеркасске.

Как передает ТАСС, 17-летний водитель с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Мазда», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом. В результате ДТП пострадали четверо пассажиров легкового автомобиля, а также сам водитель. В автобусе, предварительно, никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.