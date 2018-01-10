Из-за сильной метели в Южно-Сахалинске введен режим ЧС.

Как передает ИФ, город завален сугробами, нет проезда в ряде микрорайонов и в пригороде. В Южно-Сахалинске введены ограничения для движения автотранспорта. В регионе прервано автобусное сообщение, закрыт аэропорт. Занятия во всех школах города отменены как в первую, так и во вторую смену.