В Западном военном округе опровергают сообщения о массовой госпитализации призывников с  пневмонией.

Как сообщили РБК в пресс-службе округа, это не соответствует действительности. В период с 30 декабря по 9 января в воинских частях не установлено ни одного случая заболевания пневмонией среди военнослужащих. В Минобороны добавили, что спорадическая заболеваемость болезнями органов дыхания снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее источники издания 47 news сообщили, что в Ленобласти с конца ноября были госпитализированы почти тысяча человек, у некоторых их которых было диагностирован воспаление легких.