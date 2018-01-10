В Западном военном округе опровергают сообщения о массовой госпитализации призывников с пневмонией.
Как сообщили РБК в пресс-службе округа, это не соответствует действительности. В период с 30 декабря по 9 января в воинских частях не установлено ни одного случая заболевания пневмонией среди военнослужащих. В Минобороны добавили, что спорадическая заболеваемость болезнями органов дыхания снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее источники издания 47 news сообщили, что в Ленобласти с конца ноября были госпитализированы почти тысяча человек, у некоторых их которых было диагностирован воспаление легких.
Комментарии5
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zapadnay 10 января 2018 | 02:28
Как много стало опровержений?!
salut__521 10 января 2018 | 02:39
Ну кто-то в этом году потерял работу, кто-то - деньги, а я потерял гораздо больше - веру в человечество Западного военного округа.
apanas_zhopoff 10 января 2018 | 03:03
salut__521: казалось на сайте просто нет тупее людей, ан нет, и ты что то потерял. Удивительно.
davi__koloradov 10 января 2018 | 02:48
Все призывники с пневмонией, заболевшие в период с 30 декабря по 9 января уволились 29 декабря.
tetron 10 января 2018 | 03:17
отрицать пооблемы этотк по нашему.