Явка на президентских выборах может составить от 51% до 52%.
Такой прогноз в январском докладе дают эксперты фонда «Петербургская политика» . Самая низкая явка прогнозируется в Сантк-Петербурге и Москве: там могут проголосовать 33% и 37% избирателей соответственно. В декабре свой прогноз по явке опубликовал «Левада-центр». О планах прийти на избирательные участки в день выборов тогда рассказали 58% избирателей — это самый низкий показатель за всю историю наблюдения за выборами.
Комментарии9
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zapadnay 10 января 2018 | 02:25
Конечно, зачем идти, если одни и те же столько лет? Не считать ведь всерьез собчак?
danko_wbane 10 января 2018 | 02:27
zapadnay: Вот это правильно!!! А ты собачка кокла. Ведь.
zapadnay 10 января 2018 | 02:31
danko_wbane:
Ночная смена по двойному тарифу?
danko_wbane 10 января 2018 | 02:36
zapadnay: а ты по тройному? Ты здесь сутками сидишь? Почему, как больной кокло тролль и если не верит в майдан и бандерлогов, то все у него пригоженские, ольгиские и по тройному тарифу. Тфу на тебя.
danko_wbane 10 января 2018 | 02:40
zapadnay: у тебя фёкла за 6 лет 23000 сообщений, по 3800 в год, по 10 в день все 360 дней. Тебе ли вякать, портянка?! Как покойная бабка данко_.
zapadnay 10 января 2018 | 02:46
danko_wbane:
молодца, сидишь высчитываешь, лови доширак.
apanas_zhopoff 10 января 2018 | 02:56
danko_wbane: ахаахах)) это прекрасно, я считаю. Таких дегенератов, пишущих одно и тоже изо дня на день, из года в год, куча на сайте. Только тех, кто обращает на это внимание - единицы. Красавчик, не сдаешься.
pusto1 10 января 2018 | 03:20
За явку Соловьев голос сорвет, Киселев костьми ляжет.
salut__521 10 января 2018 | 02:52
Не беда. Низкая явка будет скомпенсирована высокой подтасовкой, что позволит переназначенцу хренову напялить на себя корону с бесконечным удовольствием.