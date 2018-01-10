Явка на президентских выборах может составить от 51% до 52%.

Такой прогноз в январском докладе дают эксперты фонда «Петербургская политика» . Самая низкая явка прогнозируется в Сантк-Петербурге и Москве: там могут проголосовать 33% и 37% избирателей соответственно. В декабре свой прогноз по явке опубликовал «Левада-центр». О планах прийти на избирательные участки в день выборов тогда рассказали 58% избирателей — это самый низкий показатель за всю историю наблюдения за выборами.