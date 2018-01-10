Сегодня откроется предвыборный штаб Владимира Путина.

Штаб будет расположен недалеко от Кремля — в Гостином дворе. В нем будут работать call-центр и общественная приемная. Туда же, по словам источника Дождя, на время кампании переедут и некоторые сотрудники президентской администрации. По сведениям телеканала, пост пресс-секретаря предвыборного штаба Путина займет Андрей Кондрашов. Не исключено, что Путин лично примет участие в открытии штаба.