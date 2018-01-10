Сегодня откроется предвыборный штаб Владимира Путина.
Штаб будет расположен недалеко от Кремля — в Гостином дворе. В нем будут работать call-центр и общественная приемная. Туда же, по словам источника Дождя, на время кампании переедут и некоторые сотрудники президентской администрации. По сведениям телеканала, пост пресс-секретаря предвыборного штаба Путина займет Андрей Кондрашов. Не исключено, что Путин лично примет участие в открытии штаба.
Комментарии4
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danko_wbane 10 января 2018 | 02:25
Вот это правильно!!!
tetron 10 января 2018 | 03:14
danko_wbane: мозгов не хватло на савушкино написать что нить креативнее?
pnh__ptn 10 января 2018 | 03:28
И работать там будут путаны
bond000007 10 января 2018 | 04:19
А символично было бы открыть штаб , не далеко от Кремля в Мавзолее.