Горсовет Вашингтона единогласно одобрил переименование площади перед посольством России.
Она будет носить имя убитого оппозиционера Бориса Немцова. Как передает ВВС, у площади будет два адреса — официальный, Висконсин-авеню, и церемониальный — площадь Бориса Немцова. Посольство России может пользоваться одним из них по своему усмотрению. Новые таблички установят к 27 февраля, к годовщине гибели оппозиционного российского политика.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko_wbane 10 января 2018 | 02:22
Вот это правильно!!!
sveklotron_7 10 января 2018 | 02:27
Большой Девятинский переулок, где стоит пиндосовский сарай можно переименовать в улицу Жертв Сонгми или например в проезд Хо Ши Мина, а то и в улицу Муаммара Каддафи.
Я думаю вашингтонским райкомовцам понравится.
idruker 10 января 2018 | 02:50
sveklotron_7: ты повторяешься. Это плохой симптом. Обычно тему бреда не меняют только настоящие сумасшедшие
sekretniy_fizik 10 января 2018 | 02:40
Янкели, а слабо Вашингтон переименовать в Немцовск? Да уж, похоже, что не оскудевает земля индейская бледнолицыми дебилами. Остается теперь площадь перед посольством Украины тоже переименовать. Ну там, площадь имени Олеся Бузины. Или Павла Шеремета. Площадь "небесной сотни" ( расстрелянной грузинскими снайперами-наемниками ) тоже годится.
ebze 10 января 2018 | 03:19
Эка у "русского мира" бомбит))))