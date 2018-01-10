Горсовет Вашингтона единогласно одобрил переименование площади перед посольством России.

Она будет носить имя убитого оппозиционера Бориса Немцова. Как передает ВВС, у площади будет два адреса — официальный, Висконсин-авеню, и церемониальный — площадь Бориса Немцова. Посольство России может пользоваться одним из них по своему усмотрению. Новые таблички установят к 27 февраля, к годовщине гибели оппозиционного российского политика.