На старейшую в Москве Сокольническую линию метро сегодня впервые выйдут 8-вагонные поезда.
Столичные власти рассчитывают, что это серьезно разгрузит направление. Сергей Собянин написал у себя в Твиттере, что всего один дополнительный вагон даст 186 тысяч пассажирских мест в сутки и почти 68 млн в год.
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vlad_sabbath 10 января 2018 | 01:53
Ага, из самых передних и задних дверей пассажиры станут выходить в тоннель.
Ну а что - зачем Собянину лишние люди?