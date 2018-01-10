Пожарные тушат возгорание в здании «Физтехпарка» на северо-востоке Москвы.
Пожару присвоен повышенный номер сложности. В здании на Догопрудненском шоссе частично обрушились вентиляционные коробы. В ходе тушения были спасены и переданы медикам для осмотра два человека. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на загоревшемся этаже могут еще находиться люди.
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