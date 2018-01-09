В Тихом океане горбатый кит спас женщину-биолога от тигровой акулы
В Тихом океане горбатый кит спас женщину-биолога от тигровой акулы. Как пишет британская газета The Independent, это произошло у берегов островов Кука. Причем, действия кита, который отогнал акулу, запечатлели на видео. Ролик есть на YouTube.
Комментарии2
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cyema_cyem_ 09 января 2018 | 16:48
Киты спасают людей, зато люди охотятся на китов.
И кто же животные?
vlad_sabbath 09 января 2018 | 16:51
Нет там никакой акулы
https://www.youtube.com/watch?v=QSrbazQhhJg