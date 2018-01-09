Бразилец Неймар признан самым дорогим футболистом в мире
Его трансферная стоимость оценивается в 213 миллионов евро. Это говорится в ежегодном обзоре онлайн-издания Football Observatory, которое выпускается Международным центром изучения спорта. Летом Неймар перешел из «Барселоны» во французский Пари Сен-Жермен за 222 миллиона евро. Вторую строчку в списке занимает аргентинец Лионель Месси – 202 миллиона, третью – нападающий Тоттенхема Гарри Кейн – 195 миллионов.
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