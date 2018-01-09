Спасатели на юге Сахалина вытащили из снега 40 застрявших на трассе машин. Это передаёт «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. По данным регионального правительства, всего их скопилось около сотни. По словам чиновников, спасательные работы осложняются метелью и плохой видимостью, которая временами не превышает 50-ти метров, а иногда падает до нуля.