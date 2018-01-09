Спасатели на юге Сахалина вытащили из снега 40 застрявших на трассе машин
Спасатели на юге Сахалина вытащили из снега 40 застрявших на трассе машин. Это передаёт «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. По данным регионального правительства, всего их скопилось около сотни. По словам чиновников, спасательные работы осложняются метелью и плохой видимостью, которая временами не превышает 50-ти метров, а иногда падает до нуля.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт