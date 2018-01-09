Выставку фотографа Джока Стерджеса в Москве продлили до 13 января. Это связано с ее большой популярностью, — сказали ТАСС в Центре фотографии братьев Люмьер. В прошлом году выставку фотографий семей нудистов закрыли из-за обвинений в детской порнографии. Следователи проверяли почти год, но ничего не нашли.