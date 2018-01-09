В Чечне задержан глава грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев. Он был доставлен в отделение полиции. Адвоката к нему не пускают, сообщил «Эху Москвы» председатель совета «Мемориала» Александр Черкасов. Причины задержания неизвестны.