В Чечне задержан глава грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев
В Чечне задержан глава грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев. Он был доставлен в отделение полиции. Адвоката к нему не пускают, сообщил «Эху Москвы» председатель совета «Мемориала» Александр Черкасов. Причины задержания неизвестны.
Комментарии6
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poluputing 09 января 2018 | 16:37
причины известны, встал власти поперёк горла
nikitin43 09 января 2018 | 16:40
poluputing: при всей болтовне кадырова о ненависти к сталину лично он старается выдавить Мемориал который ведёт просвещение народа о сталинизме .
mjolner656 09 января 2018 | 16:38
Будет не удивительно, если окажется, что Титиев, будучи педерастом, пытал своих изнасилованных жертв и сваливал это на полицию...
nikitin43 09 января 2018 | 16:38
мемориал единственная правозащитная организация существующая в чечне , туда русские прокуроры ссат ездить , СПЧ при презике расеи не пустили ...
liquidsky__ 09 января 2018 | 16:40
Как бы о5 педобиром не оказался, правозащитнички это дело любят.
epynda 09 января 2018 | 16:49
Когда-то, давным-давно, был создан "Мемориал"...
Сегодня, под этим названием, работают какие-то "мутные люди"...