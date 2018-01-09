В СФ обвинили США в поставке террористам беспилотников, которые атаковали российские военные базы в Сирии

В Совете Федерации обвинили США в поставке террористам беспилотников, которые атаковали российские военные базы в Сирии. С таким заявлением выступил глава Комитета по обороне и безопасности, бывший главком ВКС Виктор Бондарев, — передает «Интерфакс». Ранее Минобороны подтвердило атаки с помощью дронов на российскую авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе. В военном ведомстве заявили, что шесть беспилотников взяли под свой контроль подразделения радиэлектронной борьбы, остальные семь были уничтожены. Утверждается, что пострадавших или ущерба в результате атак не было.