В СФ обвинили США в поставке террористам беспилотников, которые атаковали российские военные базы в Сирии
В Совете Федерации обвинили США в поставке террористам беспилотников, которые атаковали российские военные базы в Сирии. С таким заявлением выступил глава Комитета по обороне и безопасности, бывший главком ВКС Виктор Бондарев, — передает «Интерфакс». Ранее Минобороны подтвердило атаки с помощью дронов на российскую авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе. В военном ведомстве заявили, что шесть беспилотников взяли под свой контроль подразделения радиэлектронной борьбы, остальные семь были уничтожены. Утверждается, что пострадавших или ущерба в результате атак не было.
Комментарии13
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nikitin43 09 января 2018 | 16:36
ктож таких тупых сенаторов поставил в сф , без питерской шалавы не обошлось , ну не дворяне , шариковы ..
tvitov66 09 января 2018 | 16:54
nikitin43: сенатор похоже не догадывается что если-бы США реально поставили боевикам боевые дроны, то нашей базы там бы уже не было
cyema_cyem_ 09 января 2018 | 16:38
Ребята в СФ окончательно свихнулись.
Хорошо, что они вообще никакого значения не имеют и все их действия жестко контролирует АП.
А то ведь страшно подумать, что эти безмозглые могли бы натворить.
Дебилы, вы говорите, что взяли беспилотники под контроль.
Так предъявите их, обоснуй
sensei54 09 января 2018 | 16:40
Ну да. На фото дрон очень смахивает на локхидовский MD-21.
slash80 09 января 2018 | 16:54
sensei54: там какие то вообще помоему не понятные дроны . такое ощущение что сделаны из фанеры в игиловском кружке авиамоделирования .
edyunia 09 января 2018 | 16:40
Не удивлюсь, что скоро в РФии будет разработан закон о запрете беспилотных, а также пилотных и других летательных приспособлений, вплоть до воздушных змеев и почтовых голубей.
gригорьич 09 января 2018 | 16:42
Поставил Правый Сектор, а пилотировал беспилотники Яценюк
from_russia_with_boyaryshnik 09 января 2018 | 16:44
Доказательства - в студию ! А почему бы им не быть из Китая или россии. Или на них большими буквами было написано "США" :)))
kotvinder2 09 января 2018 | 16:50
from_russia_with_boyaryshnik: Вам говнюкам плевать на отсутствие доказательств вины России в падении Боинга, так вот ищите доказательства в соцсетях!
sensei54 09 января 2018 | 16:51
from_russia_with_boyaryshnik:
Написано не "США", а ругательное слово. Но на американском языке.
vaka257 09 января 2018 | 16:45
Дроны могли быть приобретены в любом военторге Малой Азии...
epynda 09 января 2018 | 16:46
Какие американские беспилотники...???
Обычные газовые баллоны, запущенные ИГИЛовцами, приняли за беспилотники...
komiccap_nkvd 09 января 2018 | 16:53
наши молодцы. спланированную террористическую атаку США совместно с ИГИЛ, отбили