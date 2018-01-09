Глава ЦИК Элла Памфилова выразила недоумение по поводу заявления ЕС о недопуске Алексея Навального к выборам. По ее словам, оно демонстрирует незнание или игнорирование российского законодательства о выборах и не основано на нормах международного права, — передает ТАСС. Ранее в службе внешних связей Евросоюза заявили о том, что отказ пустить политика Алексея Навального на президентские выборы ставят под сомнение их демократичность.