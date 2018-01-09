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16:30, 09 января 2018

Элла Памфилова выразила недоумение по поводу заявления ЕС о недопуске Алексея Навального к выборам

Глава ЦИК Элла Памфилова выразила недоумение по поводу заявления ЕС о недопуске Алексея Навального к выборам. По ее словам, оно демонстрирует незнание или игнорирование российского законодательства о выборах и не основано на нормах международного права, — передает ТАСС. Ранее в службе внешних связей Евросоюза заявили о том, что отказ пустить политика Алексея Навального на президентские выборы ставят под сомнение их демократичность.

Комментарии

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semia 09 января 2018 | 16:36

Людоедка ты,Элочка.Мерзкая людоедка.

romashka__ 09 января 2018 | 16:38

Нормальную Эллочку самодержец и не назначил бы.

kindman_a 09 января 2018 | 16:43

romashka__:

Но задергалась толстомордая правозащитница, задергалась - даже комментирует заявления ЕС ... :-)))

tvitov66 09 января 2018 | 16:47

kindman_a: наша Эллочка ещё с профсоюзной работы усвоила лишь одну истину - правильно это так, как она решила (по высокому указанию сверху) и ТОЧКА

pyx 09 января 2018 | 16:52

По ее словам, оно демонстрирует незнание или игнорирование российского законодательства о выборах и не основано на нормах международного права
_________________
Игнорируя внутреннее законодательство и международное право, в угоду начальственному заду, памфилова посадила себя заочно на скамью подсудимых в будущем процессе!

yrich040 09 января 2018 | 16:37

Сисян купил диплом юриста- чего вы от него хотите!
Не нашелся ни один сокурсник этого клоуна!
И этот клоун еще "борется" за честность?

kindman_a 09 января 2018 | 16:45

yrich040:

"Лахта-2" уже все отозваны из отпусков до 18-го марта?

ostapbey 09 января 2018 | 16:53

Так и президет Молдовы не приедет поздравлять..
Да и Асад тоже.
Даже..

alvadspb 09 января 2018 | 16:39

Да уж купите, кто-нибудь Эллочке очки! Никак она не может осилить 32 статью Конституции РФ!!! :)

litovec55 09 января 2018 | 16:52

alvadspb: она не может осилить 32 статью
Ты себе тоже чего нибудь купи, а жвачку выплюнь. В Конституции МНОГО статей и есть КС который разъясняет их ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ!!!

mihan 09 января 2018 | 16:52

alvadspb: Ей очки не помогут..Читать не умеет...)))

"Статья 32
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей.

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе.

5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия.

sim202_ 09 января 2018 | 16:53

alvadspb:
Очки не помогут.
Мешает чуровская борода...

zik14 09 января 2018 | 16:39

Грамотный ответ. Все как учили наши западные партнеры - вежливо их послала в ... ЕС

crystalglass 09 января 2018 | 16:40

А допуск лошадки - разве это не демократично?

tvitov66 09 января 2018 | 16:51

crystalglass: нам вполне достаточно 18 лет бывшего зама Собчака - зачем нам ещё его дочь?

zkotor 09 января 2018 | 16:40

Хабалка включила расейскую дурочку

polsan 09 января 2018 | 16:41

Смелая Элла Памфилова, которая ранее заявляла, что не боится Навального теперь показала, что не боится и Европейского суда и ещё раз подтвердила, что бывшими коммунисты - профорги из совка не бывают никогда! Одни раз коммунист - профорг, всю жизнь коммунист - профорг! )))

epynda 09 января 2018 | 16:41

ДВАЖДЫ СУДИМЫЙ , похититель шапок, был ПРЕЗИДЕНТОМ украины, И ПО мнению правоохранительных органов, воровать не перестал....

ostapbey 09 января 2018 | 16:55

epynda: Данбас порожняк не гонит.
Пусть едет Янукович вместо Моторолы..
даже..

from_russia_with_boyaryshnik 09 января 2018 | 16:41

Сверхдержава росия - оплот законности в мире и мы не позволим каким - то там европейцам топтать наше избирательное право . Шутка ли , второй после бога путин и тот собирает по всей сверхдержаве подписи.

vaka257 09 января 2018 | 16:42

Дурочкой прикидывается пахарка наша...

eduard53 09 января 2018 | 16:43

Неуважаемая кремлядская чурцирковка, своё придВОРное недоумение можешь
больше не высказывать: оно и так всем давно очевидно ...

sir_sar 09 января 2018 | 16:44

Вот не стоило бы Элле Александровне оправдываться перед этой потешной конторой.
Вон, Великобриты клали болт на эту кучку еврократов, состоящих из самодовольных бездельников, которые осели там в результате интриг в своих странах.

oppicru 09 января 2018 | 16:50

Как мы все здесь знаем, толерасты из ЕС друг друга чпокают, им не до мозгов, которых они давно уже лишились!

gregor 09 января 2018 | 16:50

Элла Памфилова выразила недоумение по поводу заявления ЕС о недопуске Алексея Навального к выборам
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Что бы узнать человека ...надо дать ему пост главы ЦИК .

andy66 09 января 2018 | 16:54

gregor: чекисты на этот пост сажают только того, на кого есть железный компромат и для кого есть полная уверенность в его управляемости )))

hagana 09 января 2018 | 16:51

Что-то она так разъелась на государственных хлебах, что теперь, глядя на себя в зеркало ,ничего кроме недоумения и выразить не может ! А ведь как старалась ,сколько обещала .... И где всё это ?

nikolaysatin 09 января 2018 | 16:55

В ближайший год, от силы два ей много придётся недоумевать.
Ду раков и дур "там" не держат. Только паразитов.

buva53 09 января 2018 | 16:55

Отвечать этой недоумевающей дуре рано или поздно придётся - в независимом суде новой России.

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