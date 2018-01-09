Элла Памфилова выразила недоумение по поводу заявления ЕС о недопуске Алексея Навального к выборам
Глава ЦИК Элла Памфилова выразила недоумение по поводу заявления ЕС о недопуске Алексея Навального к выборам. По ее словам, оно демонстрирует незнание или игнорирование российского законодательства о выборах и не основано на нормах международного права, — передает ТАСС. Ранее в службе внешних связей Евросоюза заявили о том, что отказ пустить политика Алексея Навального на президентские выборы ставят под сомнение их демократичность.
Комментарии29
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
semia 09 января 2018 | 16:36
Людоедка ты,Элочка.Мерзкая людоедка.
romashka__ 09 января 2018 | 16:38
Нормальную Эллочку самодержец и не назначил бы.
kindman_a 09 января 2018 | 16:43
romashka__:
Но задергалась толстомордая правозащитница, задергалась - даже комментирует заявления ЕС ... :-)))
tvitov66 09 января 2018 | 16:47
kindman_a: наша Эллочка ещё с профсоюзной работы усвоила лишь одну истину - правильно это так, как она решила (по высокому указанию сверху) и ТОЧКА
pyx 09 января 2018 | 16:52
По ее словам, оно демонстрирует незнание или игнорирование российского законодательства о выборах и не основано на нормах международного права
_________________
Игнорируя внутреннее законодательство и международное право, в угоду начальственному заду, памфилова посадила себя заочно на скамью подсудимых в будущем процессе!
yrich040 09 января 2018 | 16:37
Сисян купил диплом юриста- чего вы от него хотите!
Не нашелся ни один сокурсник этого клоуна!
И этот клоун еще "борется" за честность?
kindman_a 09 января 2018 | 16:45
yrich040:
"Лахта-2" уже все отозваны из отпусков до 18-го марта?
ostapbey 09 января 2018 | 16:53
Так и президет Молдовы не приедет поздравлять..
Да и Асад тоже.
Даже..
alvadspb 09 января 2018 | 16:39
Да уж купите, кто-нибудь Эллочке очки! Никак она не может осилить 32 статью Конституции РФ!!! :)
litovec55 09 января 2018 | 16:52
alvadspb: она не может осилить 32 статью
Ты себе тоже чего нибудь купи, а жвачку выплюнь. В Конституции МНОГО статей и есть КС который разъясняет их ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ!!!
mihan 09 января 2018 | 16:52
alvadspb: Ей очки не помогут..Читать не умеет...)))
"Статья 32
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей.
2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.
3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе.
5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия.
sim202_ 09 января 2018 | 16:53
alvadspb:
Очки не помогут.
Мешает чуровская борода...
zik14 09 января 2018 | 16:39
Грамотный ответ. Все как учили наши западные партнеры - вежливо их послала в ... ЕС
crystalglass 09 января 2018 | 16:40
А допуск лошадки - разве это не демократично?
tvitov66 09 января 2018 | 16:51
crystalglass: нам вполне достаточно 18 лет бывшего зама Собчака - зачем нам ещё его дочь?
zkotor 09 января 2018 | 16:40
Хабалка включила расейскую дурочку
polsan 09 января 2018 | 16:41
Смелая Элла Памфилова, которая ранее заявляла, что не боится Навального теперь показала, что не боится и Европейского суда и ещё раз подтвердила, что бывшими коммунисты - профорги из совка не бывают никогда! Одни раз коммунист - профорг, всю жизнь коммунист - профорг! )))
epynda 09 января 2018 | 16:41
ДВАЖДЫ СУДИМЫЙ , похититель шапок, был ПРЕЗИДЕНТОМ украины, И ПО мнению правоохранительных органов, воровать не перестал....
ostapbey 09 января 2018 | 16:55
epynda: Данбас порожняк не гонит.
Пусть едет Янукович вместо Моторолы..
даже..
from_russia_with_boyaryshnik 09 января 2018 | 16:41
Сверхдержава росия - оплот законности в мире и мы не позволим каким - то там европейцам топтать наше избирательное право . Шутка ли , второй после бога путин и тот собирает по всей сверхдержаве подписи.
vaka257 09 января 2018 | 16:42
Дурочкой прикидывается пахарка наша...
eduard53 09 января 2018 | 16:43
Неуважаемая кремлядская чурцирковка, своё придВОРное недоумение можешь
больше не высказывать: оно и так всем давно очевидно ...
sir_sar 09 января 2018 | 16:44
Вот не стоило бы Элле Александровне оправдываться перед этой потешной конторой.
Вон, Великобриты клали болт на эту кучку еврократов, состоящих из самодовольных бездельников, которые осели там в результате интриг в своих странах.
oppicru 09 января 2018 | 16:50
Как мы все здесь знаем, толерасты из ЕС друг друга чпокают, им не до мозгов, которых они давно уже лишились!
gregor 09 января 2018 | 16:50
Элла Памфилова выразила недоумение по поводу заявления ЕС о недопуске Алексея Навального к выборам
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Что бы узнать человека ...надо дать ему пост главы ЦИК .
andy66 09 января 2018 | 16:54
gregor: чекисты на этот пост сажают только того, на кого есть железный компромат и для кого есть полная уверенность в его управляемости )))
hagana 09 января 2018 | 16:51
Что-то она так разъелась на государственных хлебах, что теперь, глядя на себя в зеркало ,ничего кроме недоумения и выразить не может ! А ведь как старалась ,сколько обещала .... И где всё это ?
nikolaysatin 09 января 2018 | 16:55
В ближайший год, от силы два ей много придётся недоумевать.
Ду раков и дур "там" не держат. Только паразитов.
buva53 09 января 2018 | 16:55
Отвечать этой недоумевающей дуре рано или поздно придётся - в независимом суде новой России.