Премьер-министр Польши отправил в отставку главу Министерства иностранных дел
Премьер-министр Польши отправил в отставку главу Министерства иностранных дел, Витольда Вощаковского. Этот пост займет бывший замгсосекретаря МВД Яцек Чапутович. Ранее в отставку был отправлен министр обороны.
Состав правительства страны новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сформировал в коцне декабря. При этом тогда отмечалось, что ни один министр не был уволен.
Комментарии5
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edyunia 09 января 2018 | 16:16
\в коцне декабря\
Это по-польски? Переведите пожалуйста.
sborisych 09 января 2018 | 16:20
Состав правительства страны новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сформировал в коцне декабря. При этом тогда отмечалось, что ни один министр не был уволен.
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М-мдя... В Польше, оказывается, та же хрень- что чиновнить замгсосекретарем МВД, что заведовать МИДом.. Достойных извне, стало быть или мало, или нет... А свой круг просто тасуют..
captainobvious 09 января 2018 | 16:26
sborisych: американцы называют это spoils system — практика продвижения и найма правительственных служащих, когда победившие на выборах президент или партия формируют состав государственных органов из своего окружения и своих сторонников (Википедия).
oppicru 09 января 2018 | 16:33
может нам, оппозиционерам, по этому поводу мотануть на оппозиционный митинг протеста? По любому ведь Путин виноват....
vasya_von_smetankin 09 января 2018 | 16:33
Слабаки эти ляхи!
Вот когда "не имеющий отношения" к правительству Игрь Иваныч отправляет в тюрьму российского министра - вот где сила, брат!