Премьер-министр Польши отправил в отставку главу Министерства иностранных дел, Витольда Вощаковского. Этот пост займет бывший замгсосекретаря МВД Яцек Чапутович. Ранее в отставку был отправлен министр обороны.

Состав правительства страны новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сформировал в коцне декабря. При этом тогда отмечалось, что ни один министр не был уволен.