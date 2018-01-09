В Чечне задержан руководитель грозненского «Мемориала» Оюб Титиев
Во вторник утром в Чечне был задержан руководитель грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев. По данным председателя совета «Мемориала» Александра Черкасова, он был доставлен в Курчалоевский РОВД, адвоката к нему не допускают. Об этом Черкасов сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Причины задержания неизвестны. При этом правоохранительные органы факт задержания правозащитника отрицают.
Как сообщается на сайте «Мемориала», свидетелем задержания стал друг О.Титиева, с которым тот должен был встретиться утром.
«У моста над рекой Хумык, между Курчалоем и Майртупом, он увидел 5–6 человек в форме ДПС, машину специального назначения и машину Титиева. Один из них осматривал машину Оюба, сам Титиев стоял рядом. У машины были открыты капот и багажник, запасное колесо было вынуто из багажника и лежало на земле рядом», — говорится в сообщении правозащитного центра.
Позже появилась информация о том, что обе машины въехали в Курчалой. Из неофициальных источников стало известно, что Титиев был доставлен в Курчалоевский РОВД. При этом приехавшему в отдел адвокату правозащитника сообщили, что его там нет.
Представители «Мемориала» обратились к Уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой и председателю СПЧ Михаилу Федотову.
Комментарии7
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mjolner656 09 января 2018 | 16:14
Узнают у Титиева - педераст ли он, и пытали ли его в РОВД за педерастию, и отпустят....
nikitin43 09 января 2018 | 16:48
mjolner656: эка тебя чужие жопы беспокоят
ivorytower 09 января 2018 | 16:17
Я бы вообще весь этот мемориал запретил.
zztop1960 09 января 2018 | 16:20
И что на это скажет драных ватников Начальник и портянок Командир ?
anji70 09 января 2018 | 16:28
«У сильного всегда бессильный виноват». (с).
nikitin43 09 января 2018 | 16:30
мемориал единственная правозащитная организация выживающая в чечне в которую даже русские прокуроры трусят ездить , а СПЧ при презике расеи вообще не пустили .
ivorytower 09 января 2018 | 16:40
nikitin43: Мемориал - не правозащитная организация. Мемориал - иностранный агент, намеренно искажающий исторические факты дабы очернить роль России в мировой истории.