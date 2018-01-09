В Чечне задержан руководитель грозненского «Мемориала» Оюб Титиев

Во вторник утром в Чечне был задержан руководитель грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев. По данным председателя совета «Мемориала» Александра Черкасова, он был доставлен в Курчалоевский РОВД, адвоката к нему не допускают. Об этом Черкасов сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Причины задержания неизвестны. При этом правоохранительные органы факт задержания правозащитника отрицают.

Как сообщается на сайте «Мемориала», свидетелем задержания стал друг О.Титиева, с которым тот должен был встретиться утром.

«У моста над рекой Хумык, между Курчалоем и Майртупом, он увидел 5–6 человек в форме ДПС, машину специального назначения и машину Титиева. Один из них осматривал машину Оюба, сам Титиев стоял рядом. У машины были открыты капот и багажник, запасное колесо было вынуто из багажника и лежало на земле рядом», — говорится в сообщении правозащитного центра.

Позже появилась информация о том, что обе машины въехали в Курчалой. Из неофициальных источников стало известно, что Титиев был доставлен в Курчалоевский РОВД. При этом приехавшему в отдел адвокату правозащитника сообщили, что его там нет.

Представители «Мемориала» обратились к Уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой и председателю СПЧ Михаилу Федотову.