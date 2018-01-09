Москвичи снова пожаловались на неисправность в GPS

Сбои в работе карт Яндекса, Apple и Google повлияли на сервисы такси и каршеринга.

Жители столицы снова столкнулись с «навигационными» проблемами. Судя по сообщениям в социальных сетях, сегодня некоторые пользователи карт с удивлением обнаружили, что, согласно данным приложения, находятся не в Москве, а, например, где-нибудь в Индийском или Атлантическом океане. Похожая ситуация возникала и несколько дней назад.

Сбой повлиял на работу «Яндекс.Такси» — за поездку по городу сервис автоматически выставлял счет по полмиллиона рублей, кроме того с трудностями столкнулись и в каршеринговой фирме BelkaCar – их сервисы виртуально «отбрасывали» автомобиль в Румынию, оставляя пользователя в Москве. Со всеми случаями перерасчетов компании разбирались в индивидуальном порядке.

С позапрошлого года сбои в навигации происходили в центре Москвы у Кремля – местоположение автомобилей обычно менялось на координаты аэропортов.