Москвичи снова пожаловались на неисправность в GPS
Сбои в работе карт Яндекса, Apple и Google повлияли на сервисы такси и каршеринга.
Жители столицы снова столкнулись с «навигационными» проблемами. Судя по сообщениям в социальных сетях, сегодня некоторые пользователи карт с удивлением обнаружили, что, согласно данным приложения, находятся не в Москве, а, например, где-нибудь в Индийском или Атлантическом океане. Похожая ситуация возникала и несколько дней назад.
Сбой повлиял на работу «Яндекс.Такси» — за поездку по городу сервис автоматически выставлял счет по полмиллиона рублей, кроме того с трудностями столкнулись и в каршеринговой фирме BelkaCar – их сервисы виртуально «отбрасывали» автомобиль в Румынию, оставляя пользователя в Москве. Со всеми случаями перерасчетов компании разбирались в индивидуальном порядке.
С позапрошлого года сбои в навигации происходили в центре Москвы у Кремля – местоположение автомобилей обычно менялось на координаты аэропортов.
Комментарии22
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domtrubaiiiataji 09 января 2018 | 16:11
пусть используют старый дидовский метод, палец в сраку и по ветру
testmeter 09 января 2018 | 16:17
Все вроде правильно. GPS показывает, что центр России у которой "нет границ" находится в Габоне.
А вы что, не знали, "откуда есть пошла земля русская"?
mjolner656 09 января 2018 | 16:27
testmeter:
Кто о чём, а селюковые укро чурки, завезённые Сталиным из хаток из навоза в Русские и польские города, - о своём свидомом Габоне....
vilingrad 09 января 2018 | 16:32
mjolner656: Даже пиндосские технологии в этом священном месте не работают:)
mjolner656 09 января 2018 | 16:35
vilingrad:
Специально, что бы потешить малограмотное и туповатое либерастическое быдло ткнул в телефон - глонасс показывает в центре с точностью до подъезда...
kindman_a 09 января 2018 | 16:51
mjolner656:
Какая модель телефона, понаехавшая деревенская лимита, а?
НОКИА 3300 - с ладонь Кинг-Конга? :-)))
testmeter 09 января 2018 | 16:49
mjolner656: У нас GPS показывает координаты центральной Европы. Глонасс, кстати, тоже. А Сталин и правда украинцев голодомором гнобил и
вывозил, но в Сибирь
slash80 09 января 2018 | 16:40
testmeter: Я бывал в Либревиле . (столица Габона) . Мне кажется что им будет обидно такое сравнение . ))
mmclaren 09 января 2018 | 16:17
Вот где наш родной ГЛОНА́СС должен был бы показать себя... Или тоже, там же?
nina_hagen 09 января 2018 | 16:25
mmclaren:
ха! путинэтороссия и технический прогресс есть две вещи несовместные. Naturlich.
mjolner656 09 января 2018 | 16:30
nina_hagen:
Некоторые тоже так думали, пока простые русские парни не научили немок знаменитому немецкому порно...
vilingrad 09 января 2018 | 16:37
mjolner656: простые русские парни не научили немок знаменитому немецкому порно."
Ошибаетесь, товарищ, невнимательно смотрите. Раздел "Russian" есть на всех порноресурсах. А в роликах масса русских девочек, только в кадре с ними сплошь итальяшки, французики и... немцы. Сильно потрепал двадцатый век русский мужской генофонд. Впрочем, перечитайте свои комментарии- сплошное вырождение...имбецилизм. Но клавиатуру вы освоили- это уже шаг к цивилизации:)
mjolner656 09 января 2018 | 16:40
vilingrad:
Про то, что ты либерально дрочишь на порно ресурсах, ты убогий, мог бы и не писать...
Про вас, либерастических извращенцев, культурная публика в курсе.
nikruchev 09 января 2018 | 16:20
Вот в чём наша наука-техника преуспела - умении нагадить.
mamiluk 09 января 2018 | 16:24
это называется научно-технический регресс...
kir_pich_101 09 января 2018 | 16:25
А как же импортозамещение?
Где наш хвалёный Глонасс?
Сколько там похоронили денег?
Рогозина на нары!
reshatt 09 января 2018 | 16:26
это значит спутник маской выведен на орбиту, и работает правильно.
uxo41 09 января 2018 | 16:27
не тока GPS, но даже родный СБЕРБАНК, вчерась вещал, што денег на ваших счетах совсем не осталось ... утром правда наклали скоко надо!
alalrom 09 января 2018 | 16:27
У кого то в Кремле диарея, вот и заметают следы
plank1957 09 января 2018 | 16:28
Пожалуй слишком дорогой у нас барин. Не пора ли его переместить в Гаагу? Его пребывание там будет стоить стране куда меньше.
zkotor 09 января 2018 | 16:35
Единственное на что способна эта власть - гадить, взломать GPS, загадить компы вирусами, или просто насрать - подворотняС
put__out 09 января 2018 | 16:45
Обычное дело в СПб, как только едешь по Пулковскому шоссе в прилёт воблоглазого, так сразу навигатор показывает Зеленогорск...