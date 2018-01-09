В центре Москвы снова зафиксирован сбой в работе системы GPS
Навигаторы показывают, что водители и пешеходы находятся в районе Гвинейского залива в Атлантическом океане.
Из-за некорректного определения местоположения некоторым пользователям сервисов такси пришли счета на несколько сотен тысяч рублей.
В компании Яндекс-такси интернет-изданию ВЦ.ру подтвердили, что случаи завышения счетов за поездки действительно были и с этим разбираются в ручном режиме. Сервис каршеринга Вelkacar.ru рекомендовал клиентам в таких случаях обращаться в службу поддержки.
Первые жалобы на работу навигаторов в центре города начали появляться в социальных сетях еще 6 января.
Комментарии19
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trekhgorny 09 января 2018 | 15:50
В Кремле - паника! Дроны наступают?
evgolius7 09 января 2018 | 15:53
GPS...ПРАВ!!!
Россия находится где-то у Гвинеи.
igor20012 09 января 2018 | 15:50
За глонасс кто у нас отвечал, рогозин ? Вот ему эти счета за такси пусть и направляют.
indeezjoe 09 января 2018 | 16:10
igor20012: А причем тут ГЛОНАСС ? GPS - американская система и обеспечивается американской спутниковой группировкой...
Стрелочники, блин...
;-))
mjolner656 09 января 2018 | 16:16
indeezjoe:
Либерастическому дебилу лишь бы серануть чего....
vladimir_veteran 09 января 2018 | 15:52
Интересно, а ФСО готова деньгами отвечать за массовые нарушения прав человека при операциях по прикрытию своих объектов?
diximania1948 09 января 2018 | 15:57
vladimir_veteran: Подопечный пошёл в туалет, ФСО прикрывает, это их работа.
com30 09 января 2018 | 16:31
diximania1948:
Подопечный, еще тот старый любить мочить что то в сортире.
А потом выходя из заведения вытирая пот со лба, заявляет, что мол устал как раб на галерах. А годы берут свое и с каждым свои новым десятилетиям изнурительные походы в 00, для скре_поносца становятся все изнурительнее. И этот его затянувшийся поход, ка кто видимо совершенно случайно, снова совпал с мощным выбросом сероводорода.
com30 09 января 2018 | 16:19
vladimir_veteran:
ФСО не ответит. Тем более деньгами. Ведь, что ГЛОНАСС, что GPS, это военные системы ориентирования и наведения, а на любое бытовое использование этих систем населениес, что ВСР что ФСО - НаСр. Риски использования этих систем не по назначению тем более бесплатно, личное дело каждого. Контракт ведь с владельцами этих спутниковых систем таксисты и туристы не заключали.
А вот за радиоактивное облучение населения спец.радарами сбивающими работу ГЛОНАСС и GPS, ктото должен ответить и не только деньгами но и должностью.
Хотя...
Это же Россия, тут не ответят даже деньгами.
wuwer 09 января 2018 | 15:53
сбой в системе ... к скорому репортажу о великих похождениях голого торса
indeezjoe 09 января 2018 | 15:55
Все просто - SpaceX потреял секретный спутник Zuma стоимостью в несколько миллиардов, который не достиг расчетной высоты и разбился при падении в океан...Вещает теперь со дна гвинейского залива...
Надо полагать, теперь сайт «Анекдоты из Америки» завалят шутками о том, что США наращивают подводную спутниковую группировку и что теперь поисками американских спутников займется такса Рогозина, способная дышать под водой...
;-))
wuwer 09 января 2018 | 15:59
indeezjoe: Все спутники GPS нацелены на центр Москвы
Везде координаты нормалёк...тока Кремль в чёрной дыре
wuwer 09 января 2018 | 16:05
indeezjoe: Главврач в психушке тоже согласен,
что вы Наполеон, прокурор и Христос воскресе и пуп Земли
Не забывайте в грудь стучать при процедурах от мании величия
indeezjoe 09 января 2018 | 16:15
wuwer: Типа пошутил? Незачет... Снова глупо и не смешно... Попробуй в третий раз, бедолага...
;-))
wuwer 09 января 2018 | 16:23
indeezjoe: ))) Да куда уж нам нерусям шутковать...тока преклонятся богоизбраным...
Великие и в сортир без оркестра не ходют
Тагиииил
com30 09 января 2018 | 16:44
indeezjoe:
//не достиг расчетной высоты и разбился//
Нет Пентагон будет по всем СМИ трезвонить, чем должен заниматься секретный спутник, выложить в открытый доступ его координаты и сигналы.))
Скоро будет новый запуск спутников, вот тогда под шумок и этот заработает, но уже под другим именем. Если ракета взлетела в штатном режиме, то шансы гибели спутника минимальны. Сам факт попадание в СМИ информации о запуске секретного спутника, уже провал, теперь будут делать прикрытие.
И если даже официально в НАСА заявят, что спутнику кранты, не факт что это будет правда.
com30 09 января 2018 | 16:07
В кремле серьезно готовятся. Наверняка уже и все сталинские и брежневские бункеры привели в порядок.
Можно только себе представить, какой мощностью радиосигнала скре_поносец облучает головы москвичей, что бы перебить сигнал американского GPS.
Ну, а те кто ехал на такси по Москве, но бабки выставили как за езду вокруг Земного шара вслед за баловством спец.аппаратуры кремля, теперь следует переадресовывать в кремль, путь там оплачивают свои игры и паранойю.
vladimir_ka 09 января 2018 | 16:11
Сначала оплата по картам не работала, теперь GPS..... Это все эксперименты. К чему-то власть готовиться. Что-то будет.
budweiser23 09 января 2018 | 16:13
"Импортозамещение" работает безотказно, небольшие допуски в расчётах не проблема для нации, как и пустые карманы.... надо держаться!