Z Архив новостей новости
5 19 6 604
15:32, 09 января 2018

В  центре Москвы снова зафиксирован сбой в работе системы GPS

Навигаторы показывают, что водители и  пешеходы находятся в районе Гвинейского залива в Атлантическом океане.

Из-за некорректного определения местоположения некоторым пользователям сервисов такси пришли счета на несколько сотен тысяч рублей.

В компании Яндекс-такси интернет-изданию ВЦ.ру подтвердили, что случаи завышения счетов за поездки действительно были и с этим разбираются в ручном режиме. Сервис каршеринга Вelkacar.ru рекомендовал клиентам в таких случаях обращаться в службу поддержки.

Первые жалобы на работу навигаторов в центре города начали появляться в социальных сетях еще 6 января.

Комментарии

19

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

trekhgorny 09 января 2018 | 15:50

В Кремле - паника! Дроны наступают?

evgolius7 09 января 2018 | 15:53

GPS...ПРАВ!!!
Россия находится где-то у Гвинеи.

igor20012 09 января 2018 | 15:50

За глонасс кто у нас отвечал, рогозин ? Вот ему эти счета за такси пусть и направляют.

indeezjoe 09 января 2018 | 16:10

igor20012: А причем тут ГЛОНАСС ? GPS - американская система и обеспечивается американской спутниковой группировкой...
Стрелочники, блин...
;-))

mjolner656 09 января 2018 | 16:16

indeezjoe:

Либерастическому дебилу лишь бы серануть чего....

vladimir_veteran 09 января 2018 | 15:52

Интересно, а ФСО готова деньгами отвечать за массовые нарушения прав человека при операциях по прикрытию своих объектов?

diximania1948 09 января 2018 | 15:57

vladimir_veteran: Подопечный пошёл в туалет, ФСО прикрывает, это их работа.

com30 09 января 2018 | 16:31

diximania1948:
Подопечный, еще тот старый любить мочить что то в сортире.
А потом выходя из заведения вытирая пот со лба, заявляет, что мол устал как раб на галерах. А годы берут свое и с каждым свои новым десятилетиям изнурительные походы в 00, для скре_поносца становятся все изнурительнее. И этот его затянувшийся поход, ка кто видимо совершенно случайно, снова совпал с мощным выбросом сероводорода.

com30 09 января 2018 | 16:19

vladimir_veteran:
ФСО не ответит. Тем более деньгами. Ведь, что ГЛОНАСС, что GPS, это военные системы ориентирования и наведения, а на любое бытовое использование этих систем населениес, что ВСР что ФСО - НаСр. Риски использования этих систем не по назначению тем более бесплатно, личное дело каждого. Контракт ведь с владельцами этих спутниковых систем таксисты и туристы не заключали.
А вот за радиоактивное облучение населения спец.радарами сбивающими работу ГЛОНАСС и GPS, ктото должен ответить и не только деньгами но и должностью.
Хотя...
Это же Россия, тут не ответят даже деньгами.

wuwer 09 января 2018 | 15:53

сбой в системе ... к скорому репортажу о великих похождениях голого торса

indeezjoe 09 января 2018 | 15:55

Все просто - SpaceX потреял секретный спутник Zuma стоимостью в несколько миллиардов, который не достиг расчетной высоты и разбился при падении в океан...Вещает теперь со дна гвинейского залива...

Надо полагать, теперь сайт «Анекдоты из Америки» завалят шутками о том, что США наращивают подводную спутниковую группировку и что теперь поисками американских спутников займется такса Рогозина, способная дышать под водой...
;-))

wuwer 09 января 2018 | 15:59

indeezjoe: Все спутники GPS нацелены на центр Москвы
Везде координаты нормалёк...тока Кремль в чёрной дыре

wuwer 09 января 2018 | 16:05

indeezjoe: Главврач в психушке тоже согласен,
что вы Наполеон, прокурор и Христос воскресе и пуп Земли
Не забывайте в грудь стучать при процедурах от мании величия

indeezjoe 09 января 2018 | 16:15

wuwer: Типа пошутил? Незачет... Снова глупо и не смешно... Попробуй в третий раз, бедолага...
;-))

wuwer 09 января 2018 | 16:23

indeezjoe: ))) Да куда уж нам нерусям шутковать...тока преклонятся богоизбраным...
Великие и в сортир без оркестра не ходют
Тагиииил

com30 09 января 2018 | 16:44

indeezjoe:
//не достиг расчетной высоты и разбился//
Нет Пентагон будет по всем СМИ трезвонить, чем должен заниматься секретный спутник, выложить в открытый доступ его координаты и сигналы.))
Скоро будет новый запуск спутников, вот тогда под шумок и этот заработает, но уже под другим именем. Если ракета взлетела в штатном режиме, то шансы гибели спутника минимальны. Сам факт попадание в СМИ информации о запуске секретного спутника, уже провал, теперь будут делать прикрытие.
И если даже официально в НАСА заявят, что спутнику кранты, не факт что это будет правда.

com30 09 января 2018 | 16:07

В кремле серьезно готовятся. Наверняка уже и все сталинские и брежневские бункеры привели в порядок.
Можно только себе представить, какой мощностью радиосигнала скре_поносец облучает головы москвичей, что бы перебить сигнал американского GPS.
Ну, а те кто ехал на такси по Москве, но бабки выставили как за езду вокруг Земного шара вслед за баловством спец.аппаратуры кремля, теперь следует переадресовывать в кремль, путь там оплачивают свои игры и паранойю.

vladimir_ka 09 января 2018 | 16:11

Сначала оплата по картам не работала, теперь GPS..... Это все эксперименты. К чему-то власть готовиться. Что-то будет.

budweiser23 09 января 2018 | 16:13

"Импортозамещение" работает безотказно, небольшие допуски в расчётах не проблема для нации, как и пустые карманы.... надо держаться!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 января Поздравить…

5 254 6 7007 04.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Пора бы Вашингтону перестать бросаться словами Мир наблюдает, как американцы отчаянно цепляются за концепцию собственного исключительного лидерства, в реальности не будучи в состоянии предложить миру что-либо, кроме угроз и санкций…

5 365 6 23086 07.01
Kсша, политика, государство, мнения
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Приглашение к дискуссии по поводу бойкота Кампания Навального может даже увеличить процент голосов за Явлинского и Собчак. Помимо бойкота, кампания «забастовки избирателей» подразумевает широкомасштабную подготовку и участие наблюдателей…

5 130 6 11254 02.01
Kобщество, выборы, политика, мнения
Блоги

Патриарх Кирилл: Я бы хотел призвать всех принять участие в выборах Глава РПЦ сказал, что выборность власти важна как в церковной, так и в светской жизни…

5 191 6 14124 07.01
Kрелигия, выборы-2018, патриарх, политика, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Немыслимо для демократического общества Рассказы о «борьбе с угрозами национальной безопасности» отдают временами тоталитаризма 30-х годов ХХ века в Испании и Германии…

5 502 6 37102 04.01
Kсми, журналистика, латвия, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров: США хотят погрузить в войну весь Ближний Восток Америка уже не скрывается, действует открыто, нагло, неся свою «демократию» кровью и огнем…

5 257 6 20113 07.01
Kсша, рф, политика, мнения
Блоги

Григорий Меламедов политолог

Организаторы бойкота не говорят всей правды Навальный вынужден играть на обострение. Каждое его действие должно быть радикальнее предыдущего, иначе он потеряет темп…

5 226 6 17810 03.01
Kполитика, выборы, навальный, общество, события
Блоги

Наталья Поклонская: Надеюсь, 110-ю годовщину Бандеры все его «прихвостни» будут «отмечать» в камерах Позорная кучка радикалов на захваченной хунтой Украине является демонстрацией беззакония и глумления над памятью о войне, над русскими, украинцами, поляками, евреями…

5 548 6 43546 03.01
Kполитика, украина, крым, общество, мнения
Блоги

Сергей Собянин: Платные парковки: спасти город от пробок В целом платные парковки снижают или сдерживают число перемещающихся машин, улучшая движение не только в центре города, но и на других магистралях, включая МКАД…

5 172 6 14000 04.01
Kавтомобили, москва, мэр, события
Блоги

Сергей Шпилькин физик

Арифметика бойкота Бойкот со стороны одних только противников П неэффективен с точки зрения итогового результата: при реалистичных начальных условиях снижение явки будет нивелировано опережающим ростом процента П…

5 198 6 16274 08.01
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

О спросе на свободу и демократию Возникла мысль: почему у нас так не любят реформаторов? Я подчеркиваю, реформаторов, не революционеров. Вот с революционерами у нас как-то все хорошо…

5 108 6 9009 05.01
Kгосударство, общество, история, мнения
Блоги

Наталья Поклонская: Поражаюсь «заботе» депутатов Верховной Рады Украины К сведению депутата, волнующегося за мое гражданство, скажу, что народы России и Украины неделимы. Мы — один народ, веками вместе!..

5 415 6 36184 06.01
Kполитика, депутаты, украина, события
Голосование
Какая идея вам ближе?
5 260 6 22775 03.01
Блоги

Алексей Мельников публицист

Есть ли страна? Ведь это наши военные – они выполняют приказ руководства страны. Это – наши граждане, они выполняют свой долг. При чем здесь деньги?..

5 233 6 20915 03.01
Kполитика, сирия, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров: Лицемерие в позиции США Госдепу не нравится, что я предельно честно и откровенно высказываю своё мнение о действиях США в странах исламского мира…

5 107 6 9648 03.01
Kсша, интернет, мнения
Голосование
Какой праздник для вас важнее?
5 109 6 10049 05.01

Популярное за неделю

Новости

Компании Илона Маска SpaceX не удалось вывести на орбиту американский военный спутник Это подтвердило и стратегическое командование США…

5 95 6 12989
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Воспитание верования в Деда Мороза – это отличный способ воспитать послушного идиота, который потом покорно станет в очередь к какому-нибудь ребру или какому-нибудь поясу…

5 132 6 133498 03.01
#слушать 48:44 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, власть, выборы-2018, религия, видео, передачи
Голосование
Какая идея вам ближе?
5 260 6 22775 03.01
Блоги

Сергей Ляпунов: Очередной михалковский «киношедевр» Мне — человеку, который отдал спорту свои молодые годы, — смотреть на такое противно и стыдно…

5 603 6 282686 08.01
Kкино, михалков, спорт, история, мнения
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель, журналист

СССР никуда не ушел. Кладбище убийц у кремлевской стены — как было, так и есть. А ниже или выше будет похоронен главный убийца и будет он тлеть на открытом доступе или под землей – второй вопрос…

5 347 6 125551 04.01
#слушать 40:02 8читать ;смотреть $скачать 9.2 МБ
Kполитика, власть, выборы, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6597069
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3224596

Сегодня в эфире