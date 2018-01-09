В  центре Москвы снова зафиксирован сбой в работе системы GPS

Навигаторы показывают, что водители и пешеходы находятся в районе Гвинейского залива в Атлантическом океане.

Из-за некорректного определения местоположения некоторым пользователям сервисов такси пришли счета на несколько сотен тысяч рублей.

В компании Яндекс-такси интернет-изданию ВЦ.ру подтвердили, что случаи завышения счетов за поездки действительно были и с этим разбираются в ручном режиме. Сервис каршеринга Вelkacar.ru рекомендовал клиентам в таких случаях обращаться в службу поддержки.

Первые жалобы на работу навигаторов в центре города начали появляться в социальных сетях еще 6 января.