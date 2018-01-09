В Чечне задержан руководитель грозненского «Мемориала»
Во вторник утром в Чечне был задержан руководитель грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал». По данным председателя совета «Мемориала» Александра Черкасова, он был доставлен в Курчалоевский райотдел МВД, адвоката к нему не допускают. Об этом Черкасов сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Причины задержания неизвестны. При этом правоохранительные органы факт задержания правозащитника отрицают.
Комментарии8
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ha12raz 09 января 2018 | 15:48
Значит, Сталин станет национальным чиченским героем.
diximania1948 09 января 2018 | 15:53
mjolner656: Эта усатая тварь не лучше гитлера, он мочил миллионы своих граждан, только из за своей паранойи.
mjolner656 09 января 2018 | 16:05
diximania1948:
Тебе, престарелому клоуну, будет полезно узнать, что в 1939 году в СССР было 170 млн. человек, а в 1959-м в СССР стало 202 млн. жителей - это плюс 32 миллиона человек...
При фашистских мразях, типа тебя, пришедших к власти в 1991-м, Россия теряла по 1 000 000 жителей в год.
tks 09 января 2018 | 16:44
mjolner656: Ага, и цифирь появилась тока после повторной переписи, а ща первую перепись расстреляли её руководителя.
molner2017 09 января 2018 | 16:50
tks:
Туповатое либерастическое быдло, типа тебя, даже не понимает, что занижая численность населения по переписи 30-х годов, оно тем самым повышает прибыток населения с 32 миллионов до 40 миллионов...
Нда-с... Арифметика - это лженаука на службе у кровавых комми.
Какая же умора с вас - малограмотных придурков, подученных перестроечными евреями ненавидеть своих предков.
evgolius7 09 января 2018 | 15:49
Главной заслугой Путина за годы его правления является превращение неорганизованной преступности в организованную.
nikitin43 09 января 2018 | 16:27
evgolius7: при всём том кадыров похож на путена очевидной трусостью - без 200 телохранителей ни шагу из бункера .
tks 09 января 2018 | 15:50
Эрзац-фашизм. В Чечне уже победил.