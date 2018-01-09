В Чечне задержан руководитель грозненского «Мемориала»

Во вторник утром в Чечне был задержан руководитель грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал». По данным председателя совета «Мемориала» Александра Черкасова, он был доставлен в Курчалоевский райотдел МВД, адвоката к нему не допускают. Об этом Черкасов сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Причины задержания неизвестны. При этом правоохранительные органы факт задержания правозащитника отрицают.