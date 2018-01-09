Полиция задержала подозреваемого в поджоге 9-этажного жилого дома в Тюмени

Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе областного Управления МВД. Интернет-издание Ура.ру, со ссылкой на неофициальные данные, сообщает, что подозреваемый, ранее судимый, употреблял наркотики и пытался покончить с собой. Полицейские спасли его, выломав дверь из горящей квартиры. Сосед подозреваемого погиб при пожаре.

Пожар произошел минувшим вечером. Из сгоревшего дома было эвакуировано 160 человек. Их разместили в гостинице или у родственников. Повреждены 43 квартиры из 84.