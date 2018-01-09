Полиция задержала подозреваемого в поджоге 9-этажного жилого дома в Тюмени
Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе областного Управления МВД. Интернет-издание Ура.ру, со ссылкой на неофициальные данные, сообщает, что подозреваемый, ранее судимый, употреблял наркотики и пытался покончить с собой. Полицейские спасли его, выломав дверь из горящей квартиры. Сосед подозреваемого погиб при пожаре.
Пожар произошел минувшим вечером. Из сгоревшего дома было эвакуировано 160 человек. Их разместили в гостинице или у родственников. Повреждены 43 квартиры из 84.
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aleksandr39 09 января 2018 | 16:08
Им оказался бандит из ОПГ " днр -лугандон " вернувшийся из " отпуска " в Донбассе где он косил под тракториста .