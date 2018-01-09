ЕСПЧ предложил России выплатить компенсацию по упрощенной процедуре Дадину за условия содержания в Карельской колонии

ЕСПЧ предложил России выплатить компенсацию по упрощенной процедуре Ильдару Дадину за условия содержания в Карельской колонии. Об этом «Медиазоне» сообщил юрист фонда «Общественный вердикт» Николай Зборошенко.

ЕСПЧ пришел к выводу, что в отношении Дадина была нарушена статья 3 Европейской конвенции, гарантирующая запрет пыток. В жалобе Дадина говорилось, в частности, что в камерах было очень холодно, не было горячей и питьевой воды, постоянно горел яркий свет и непрерывно звучала громкая музыка.

Кроме этого, ЕСПЧ отметил лишение заключенных сна и еды и перевозку в тесных автозаках.