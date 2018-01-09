ЕСПЧ предложил России выплатить компенсацию по упрощенной процедуре Дадину за условия содержания в Карельской колонии
ЕСПЧ предложил России выплатить компенсацию по упрощенной процедуре Ильдару Дадину за условия содержания в Карельской колонии. Об этом «Медиазоне» сообщил юрист фонда «Общественный вердикт» Николай Зборошенко.
ЕСПЧ пришел к выводу, что в отношении Дадина была нарушена статья 3 Европейской конвенции, гарантирующая запрет пыток. В жалобе Дадина говорилось, в частности, что в камерах было очень холодно, не было горячей и питьевой воды, постоянно горел яркий свет и непрерывно звучала громкая музыка.
Кроме этого, ЕСПЧ отметил лишение заключенных сна и еды и перевозку в тесных автозаках.
Комментарии6
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ivorytower 09 января 2018 | 15:46
По губам поводят ушлепку вместе с ЕСПЧ.
diximania1948 09 января 2018 | 15:55
ivorytower: До сих пор Путинских судей по губам водили и дальше будут.
max3446 09 января 2018 | 15:52
Я как эксперт считаю необходимым ввести институт проверки обоснованности решений ЕСПЧ. Причем проверку должен осуществлять тот судья чей судебный акт по сути признан незаконным или то должностное лицо, которое фигурирует в деле. данном случае начальник колонии, где Дадин отбывал наказание. И если этот начальник скажет, да это в пьяном бреду гейропейцы написали, решение ЕСПЧ признавать незаконным. А если таких непризнаний решений ЕСПЧ будет много адо будет вообще ставить вопрос о возбуждении уголовных дел про гейропейцев за систематическое вынесение неправосудных решений
srk2658lu 09 января 2018 | 16:05
В Расее всё гибридное, даже тюрьмы!
Гарант гарантирует "яркий свет и громкую музыку".
mamiluk 09 января 2018 | 16:20
Ночной свет задерживает мешает вырабатываться гармону мелотонину-что способствует развитию рака...эти карельские опричники-сознательно убивали Дадина, не выключая на ночь свет...за это они понесут ответственность после падения путинского режима-недолго осталось уже скоро.
baran_provokator 09 января 2018 | 16:53
Так а не дешевле уволить и посадить самих идеологов и исполнителей этой системы пыток? А то они за народный счёт тешат свои садистские наклонности, чушь какая-то.